Молдовські пригоди Зеленського. Як президент летів до Маї Санду
Володимир Зеленський нарешті прибув до столиці Молдови Кишинева. Про це повідомила пресслужба президента.
Президентський літак вилетів з Києва до Кишинева зранку в п'ятницю, але у столиці Молдови не зміг приземлитися через негоду.
Натомість літак полетів до Одеси.
За інформацією місцевого видання "Думская", там президентський Airbus A319 і сів.
Через кілька годин літак дозаправили і він вилетів до Кишинева, який почав приймати літаки.
Там Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності Молдови. Він проведе переговори з президенткою Молдови Маєю Санду та візьме участь у зустрічі очільників іноземних делегацій.
Святкові заходи з нагоди Дня незалежності Молдови почалися без президентів України і Румунії, які прибули пізніше через негоду.
Кишинів також відвідує прем'єр України Денис Шмигаль.
Президентка Мая Санду була у Києві 23 серпня, де брала участь у саміті Кримська платформа.
Військові з Молдови маршували у параді у Києві з нагоди 30-ої річниці Незалежності України.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски