Молдовські пригоди Зеленського. Як президент летів до Маї Санду

32 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook.com/president.gov.ua

Володимир Зеленський нарешті прибув до столиці Молдови Кишинева. Про це повідомила пресслужба президента.

Президентський літак вилетів з Києва до Кишинева зранку в п'ятницю, але у столиці Молдови не зміг приземлитися через негоду.

Натомість літак полетів до Одеси.

За інформацією місцевого видання "Думская", там президентський Airbus A319 і сів.

Через кілька годин літак дозаправили і він вилетів до Кишинева, який почав приймати літаки.

Там Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності Молдови. Він проведе переговори з президенткою Молдови Маєю Санду та візьме участь у зустрічі очільників іноземних делегацій.

Святкові заходи з нагоди Дня незалежності Молдови почалися без президентів України і Румунії, які прибули пізніше через негоду.

Кишинів також відвідує прем'єр України Денис Шмигаль.

Президентка Мая Санду була у Києві 23 серпня, де брала участь у саміті Кримська платформа.

Військові з Молдови маршували у параді у Києві з нагоди 30-ої річниці Незалежності України.