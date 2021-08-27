Кріштіану Роналду повернувся у Манчестер Юнайтед

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Зірковий футболіст "Ювентуса", португалець Кріштіану Роналду знову перейшов до "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Після цього сайт перестав працювати.

"Ласкаво просимо додому", - привітали легенду у Twitter клубу.

Роналду зараз 36. Коли йому було 18, він починав свою кар'єру у "Манчестер Юнайтед".

За шість сезонів він забив за клуб 118 голів - відмітка, до якої більшість професійних нападників вищого рівня не можуть дістатися і за всю кар'єру.

У п'ятницю Роналду приїхав на тренування "Ювентуса", але, як повідомили італійські спортивні журналісти, тільки для того, щоб попрощатися з колегами по команді.Кріштіану Роналду - половинка найяскравішої подвійної зірки "Роналду-Мессі", під якою пройшла і тепер закінчується ціла футбольна епоха.