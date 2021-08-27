Кріштіану Роналду повернувся у Манчестер Юнайтед
Зірковий футболіст "Ювентуса", португалець Кріштіану Роналду знову перейшов до "Манчестер Юнайтед".
Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Після цього сайт перестав працювати.
"Ласкаво просимо додому", - привітали легенду у Twitter клубу.
Роналду зараз 36. Коли йому було 18, він починав свою кар'єру у "Манчестер Юнайтед".
За шість сезонів він забив за клуб 118 голів - відмітка, до якої більшість професійних нападників вищого рівня не можуть дістатися і за всю кар'єру.
У п'ятницю Роналду приїхав на тренування "Ювентуса", але, як повідомили італійські спортивні журналісти, тільки для того, щоб попрощатися з колегами по команді.Кріштіану Роналду - половинка найяскравішої подвійної зірки "Роналду-Мессі", під якою пройшла і тепер закінчується ціла футбольна епоха.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски