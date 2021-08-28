П'яте золото, а також срібло та бронза. Нові здобутки України на Паралімпіаді
27-річний плавець Євгеній Богодайко 28 серпня виборов золото на Паралімпіаді в Токіо.
Він став найкращим у запливі на 100 метрів брасом.
Також українська збірна взяла, станом на 11.30, одне срібло та три бронзові медалі.
Зокрема, срібло здобув український легкоатлет Роман Данилюк у штовханні ядра.
Бронзовими призерами стали Руфат Магомедов, Іван Май та Максим Ніколенко. Магомедов у дзюдо в категорії до 73 кілограм, а Май та Ніколенко - у матчах з настільного тенісу.
Загалом, за попередніми підсумками четвертого дня Паралімпіади в загальному заліку Україна тримає восьме місце.
Українські спортсмени здобули п'ять золотих медалей, 14 срібних та дев'ять бронзових.
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