П'яте золото, а також срібло та бронза. Нові здобутки України на Паралімпіаді

11 хвилин(и) тому

Автор фото, paralympic.org.ua

27-річний плавець Євгеній Богодайко 28 серпня виборов золото на Паралімпіаді в Токіо.

Він став найкращим у запливі на 100 метрів брасом.

Також українська збірна взяла, станом на 11.30, одне срібло та три бронзові медалі.

Зокрема, срібло здобув український легкоатлет Роман Данилюк у штовханні ядра.

Бронзовими призерами стали Руфат Магомедов, Іван Май та Максим Ніколенко. Магомедов у дзюдо в категорії до 73 кілограм, а Май та Ніколенко - у матчах з настільного тенісу.

Загалом, за попередніми підсумками четвертого дня Паралімпіади в загальному заліку Україна тримає восьме місце.

Українські спортсмени здобули п'ять золотих медалей, 14 срібних та дев'ять бронзових.