Дівчатам - цнотливість, хлопцям - аскетизм. Скандальну книгу передумали купувати в бібліотеки

55 хвилин(и) тому

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Міністерство культури та інформаційної політики визнало недоречною закупівлю в бібліотеки книги Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно".

Як повідомило відомство на своєму Facebook, міністр культури Олександр Ткаченко подав запит в Український інститут книги щодо можливості зупинити процес закупівлі цього видання.

Мінкульт виступив проти цензури у будь-якому її прояві, але підкреслив, що "є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків".

"Книга Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно" - одна із таких речей. Тому що підтримує усталені гендерні стереотипи, - йдеться в заяві Мінкульту. - МКІП вважає, що забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є невід'ємним елементом становлення України як держави, що дотримується демократичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи".

Скандал довкола книги

Перелік книг, призначених для закупівлі в бібліотечні фонди, Мінкульт затвердив 20 серпня. До списку у 689 видань увійшла також книга "Щоб у 16 не було запізно".

В анотації до книги йдеться про те, що книга призначена для батьків, а її мета "правильно допомогти дитині прожити кожен рік свого життя".

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У соцмережах ця закупівля викликала багато критики. Деякі користувачі обурювалися, що книга підтримує гендерні стереотипи, а купуватимуть її за державний кошт.

Зокрема, відповідно до неї, дівчаткам природно властиві "цнотливість та здатність надихати", а хлопчикам "цілеспрямованість, щедрість та аскетизм".

У книзі йдеться, що "дівчинка - це атмосфера", а "хлопчик - це досягнення".

Надзвичайно багато критики викликали міркування авторки про те, чи має дівчинка давати відсіч кривдникам.

"Ніколи не вчіть дівчинку давати здачі! Навіть найслабший хлопчик буде сильнішим за неї. Битися у нього в крові, вдарить навіть слабак, якщо в нього "впаде забрало", - пише Ланге.

Вона переконана, що дівчата, які дають відсіч кривдникам, "провокують побутове насильство".

"Дівчинка має поводитися так, щоб у хлопчаків навіть думка не виникла її образити… Давати здачі - чоловіча мова, і нічого дівчаткам її опановувати", - йдеться в книзі.

"Мені фізично боляче це читати, - пише колишня представниця уряду Світлана Панаіотіді, - заберіть це від дітей та підлітків".

"Талібан не так вже далеко. Як можна таке писати, друкувати і ще замовляти за державні кошти?" - обурюється користувач Артур Переверзєв.

Авторка ситуацію поки що не коментувала. Але це вже не перший скандал, в який вона потрапляє.

Хвиля обурення піднялася відразу після презентації книги на "Книжковому Арсеналі" цього року.

Тоді окремі інтернет-магазини відмовилися від продажу цієї книги, авторка скаржилася на хейт та погрози.