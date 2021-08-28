Дівчатам - цнотливість, хлопцям - аскетизм. Скандальну книгу передумали купувати в бібліотеки
Міністерство культури та інформаційної політики визнало недоречною закупівлю в бібліотеки книги Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно".
Як повідомило відомство на своєму Facebook, міністр культури Олександр Ткаченко подав запит в Український інститут книги щодо можливості зупинити процес закупівлі цього видання.
Мінкульт виступив проти цензури у будь-якому її прояві, але підкреслив, що "є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків".
"Книга Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно" - одна із таких речей. Тому що підтримує усталені гендерні стереотипи, - йдеться в заяві Мінкульту. - МКІП вважає, що забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є невід'ємним елементом становлення України як держави, що дотримується демократичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи".
Скандал довкола книги
Перелік книг, призначених для закупівлі в бібліотечні фонди, Мінкульт затвердив 20 серпня. До списку у 689 видань увійшла також книга "Щоб у 16 не було запізно".
В анотації до книги йдеться про те, що книга призначена для батьків, а її мета "правильно допомогти дитині прожити кожен рік свого життя".
У соцмережах ця закупівля викликала багато критики. Деякі користувачі обурювалися, що книга підтримує гендерні стереотипи, а купуватимуть її за державний кошт.
Зокрема, відповідно до неї, дівчаткам природно властиві "цнотливість та здатність надихати", а хлопчикам "цілеспрямованість, щедрість та аскетизм".
У книзі йдеться, що "дівчинка - це атмосфера", а "хлопчик - це досягнення".
Надзвичайно багато критики викликали міркування авторки про те, чи має дівчинка давати відсіч кривдникам.
"Ніколи не вчіть дівчинку давати здачі! Навіть найслабший хлопчик буде сильнішим за неї. Битися у нього в крові, вдарить навіть слабак, якщо в нього "впаде забрало", - пише Ланге.
Вона переконана, що дівчата, які дають відсіч кривдникам, "провокують побутове насильство".
"Дівчинка має поводитися так, щоб у хлопчаків навіть думка не виникла її образити… Давати здачі - чоловіча мова, і нічого дівчаткам її опановувати", - йдеться в книзі.
"Мені фізично боляче це читати, - пише колишня представниця уряду Світлана Панаіотіді, - заберіть це від дітей та підлітків".
"Талібан не так вже далеко. Як можна таке писати, друкувати і ще замовляти за державні кошти?" - обурюється користувач Артур Переверзєв.
Авторка ситуацію поки що не коментувала. Але це вже не перший скандал, в який вона потрапляє.
Хвиля обурення піднялася відразу після презентації книги на "Книжковому Арсеналі" цього року.
Тоді окремі інтернет-магазини відмовилися від продажу цієї книги, авторка скаржилася на хейт та погрози.
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