У Тома Круза на зйомках "Місії нездійсненої" вкрали авто
Поки зірка Голлівуду Том Круз знімався у черговому епізоді "Місія нездійснена", у нього вкрали авто.
Розкішний BMW X7 зник зі стоянки "Гранд-готелю" у Бірмінгемі, де зупинився актор. Машина була в оренді.
Частина дії фільму відбувається у бірмінгемському торговому центрі "Гранд-сентрал", його на кілька днів частково закрили для зйомок.
Крадіжка сталася ще у вівторок, 24 серпня. Незабаром поліція виявила BMW Круза у розташованому неподалік містечку Сметвік. Злочинців не знайшли, розслідування триває.
Таблоїд Sun стверджує, що у викраденій машині були речі вартістю у кілька тисяч фунтів, доля яких невідома.
Це не перший інцидент з Томом Крузом після його приїзду до Британії.
25 серпня він приземлився на приватному вертольоті в саду сімейства Уебб в графстві Уорікшир, через те, що аеропорт поруч був закритий. Родина Уебб не знала, хто буде у вертольоті й була дуже здивована появою зірки.
Діти були у захваті фотографувалися з актором.
З Крузом і його партнеркою по фільму Хейлі Етвелл побачився лорд-мер Бірмінгема Мухамед Афзал, який заявив, що спілкування з акторами було "фантастичним" і, що він не дочекається виходу фільму.
Бірмінгемські шанувальники із захопленням описували в соцмережах свої почуття від випадкової зустрічі із зіркою в індійському ресторані "Asha".
Актор також сфотографувався на пам'ять зі співробітником транспортної поліції, який виклали знімок з підписом: "Це не фотошоп".
59-річний Том Круз - один з найпопулярніших і найбільш високооплачуваних акторів у світі. Він знявся у 46 фільмах. Три рази отримував премію "Золотий глобус" і тричі номінувався на "Оскар".
У серії бойовиків, об'єднаних назвою "Місія нездійснена", він грає суперагента Ітана Ханта.
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