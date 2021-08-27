У Тома Круза на зйомках "Місії нездійсненої" вкрали авто

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Фото зі зйомок в Італії у жовтні 2020 року

Поки зірка Голлівуду Том Круз знімався у черговому епізоді "Місія нездійснена", у нього вкрали авто.

Розкішний BMW X7 зник зі стоянки "Гранд-готелю" у Бірмінгемі, де зупинився актор. Машина була в оренді.

Частина дії фільму відбувається у бірмінгемському торговому центрі "Гранд-сентрал", його на кілька днів частково закрили для зйомок.

Автор фото, BRITISH TRANSPORT POLICE

Крадіжка сталася ще у вівторок, 24 серпня. Незабаром поліція виявила BMW Круза у розташованому неподалік містечку Сметвік. Злочинців не знайшли, розслідування триває.

Таблоїд Sun стверджує, що у викраденій машині були речі вартістю у кілька тисяч фунтів, доля яких невідома.

Це не перший інцидент з Томом Крузом після його приїзду до Британії.

25 серпня він приземлився на приватному вертольоті в саду сімейства Уебб в графстві Уорікшир, через те, що аеропорт поруч був закритий. Родина Уебб не знала, хто буде у вертольоті й була дуже здивована появою зірки.

Діти були у захваті фотографувалися з актором.

З Крузом і його партнеркою по фільму Хейлі Етвелл побачився лорд-мер Бірмінгема Мухамед Афзал, який заявив, що спілкування з акторами було "фантастичним" і, що він не дочекається виходу фільму.

Автор фото, LORD MAYOR OF BIRMINGHAM

Бірмінгемські шанувальники із захопленням описували в соцмережах свої почуття від випадкової зустрічі із зіркою в індійському ресторані "Asha".

Актор також сфотографувався на пам'ять зі співробітником транспортної поліції, який виклали знімок з підписом: "Це не фотошоп".

Автор фото, PA Media

59-річний Том Круз - один з найпопулярніших і найбільш високооплачуваних акторів у світі. Він знявся у 46 фільмах. Три рази отримував премію "Золотий глобус" і тричі номінувався на "Оскар".

У серії бойовиків, об'єднаних назвою "Місія нездійснена", він грає суперагента Ітана Ханта.