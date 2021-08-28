Школяр на канікулах продавав китів. Він заробив 400 тисяч доларів завдяки токенам NFT

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Benyamin Ahmed

Британський школяр Біньямін Ахмед добре заробив під час літніх канікул. Він намалював серію емодзі під назвою "Дивні кити" та продав цифровий сертифікат на неї за 290 тисяч фунтів (387,5 тисяч доларів).

NFT (non-fungible token, невзаємозамінний токен або цифровий сертифікат) має лише колекційну та сентиментальну цінність. Він не дає авторських прав на інтернет-об'єкт з метою отримання прибутку, а лише можливість гордо називати себе його власником. Об'єкт при цьому залишається в загальному доступі.

Купівлю NFT нерідко порівнюють з придбанням автографів знаменитостей.

Однак світовий ринок NFT переживає наразі бурхливе зростання, оскільки покупці сподіваються перепродати цифровий сертифікат ще дорожче.

Технологія заснована на принципі блокчейну, коли інформація про власника того чи іншого файлу зберігається на багатьох комп'ютерах одночасно.

Біньямін Ахмед зберігає свій заробіток у криптовалюті Ethereum, за яку він продав цифровий сертифікат. Традиційного банківського рахунку він не має.

Курс криптовалюти вільно зростає й падає, і держава не дає її власникам жодних гарантій.

Батькова гордість

Однокласники підлітка поки не знають про його значний заробіток. Раніше він виклав на YouTube кілька відеороликів про своє хобі. Крім малювання, Біньямін Ахмед захоплюється плаванням, бадмінтоном та тхеквондо.

"Моя порада всім дітям - просто робіть те, що вам подобається і не слухайте старших, - сказав він. - Любите готувати їжу - готуйте, любите танцювати - танцюйте і прагніть найкращого результату, який дозволяють ваші здібності".

Батько Біньяміна Імран Ахмед, розробник комп'ютерних програм, зацікавив сина та його брата Юсуфа програмуванням, коли їм було п'ять і шість років.

Зрозуміло, брати консультувалися з дорослими фахівцями, але батько ними надзвичайно пишається.

"Для них це було грою, але я давно помітив, що вони дуже талановиті у програмуванні й розуміються на ньому не за віком, - каже він. - Звісно, неможливо вбити знання в дитячі голови й змусити їх опанувати науку лише за три місяці".

Хлопчики із задоволенням займаються програмуванням по 20-30 хвилин на день, в тому числі на канікулах.

Автор фото, Benyamin Ahmed Підпис до фото, "Дивні кити" - плід творчості 12-річного Біньяміна

"Дивні кити" - друга серія інтернет-малюнків, створених Біньяміном Ахмедом. Попередня, заснована на комп'ютерній грі Minecraft, продавалася набагато гірше.

Біньяміна надихнуло популярне цифрове зображення кита, він працював у поширеному стилі інтернет-малюнка, але використовував розроблену ним власну програму. Результатом стали 3,350 емодзі.

"Було дуже цікаво спостерігати за тим, як вони повільно формувалися на екрані мого монітора, ніби вилуплювавсь з яйця", - каже він.

Біньямін зараз працює над третьою серією малюнків, присвячених Супергероям.

У задумах - створення "підводної гри" з китами.

Імран Ахмед проконсультувався з юристами та, за його словами, на 100 відсотків упевнений, що син не порушив законодавство про авторські права. Зараз він думає про торгову марку для творів Біньяміна.

Світ мистецтва та фінансові аналітики ставляться до NFT неоднозначно.

Більшість вважають їх корисним додатковим джерелом прибутку для творчих людей. Сумніви викликають захмарна ціна деяких токенів та їхня надійність як довгострокового інструменту для інвестицій.

"Купівля чогось, що реально не існує, видається мені дивною, - сказав ВВС колишній аукціоніст будинку Christie's Чарльз Олсоп. - На мій погляд, ті, що вкладаються в цифрові сертифікати, - трохи тюхтії. Сподіваюся, вони не втратять свої гроші".