Україна каже про обстріли біля Авдіївки. Зупинили рух поїздів

12 хвилин(и) тому

Автор фото, ООС

Сили сепаратистів на Донбасі 28 серпня обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Авдіївки в Донецькій області. Через обстріли в регіоні призупиняють рух поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС).

"Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає", - йдеться в повідомленні.

ООС відзвітувало, що вже повідомило про обстріли ОБСЄ, за фактом події відкрили кримінальне провадження.

"Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї, свідчать про зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту та свідоме небажання дотримуватися мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню", - повідомляє ООС.

У штабі додали, що на обстріл українські збройні сили "надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність ворога".

Автор фото, ООС

Опівдні "Укрзалізниця" повідомила, що через артилерійський обстріл рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежили.

"З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине", - попереджають у відомстві.

За інформацією залізничників, обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів евакуювали в укриття.

Що кажуть сепаратисти?

На сайті самопроголошеної ДНР звинувачують українські збройні сили "у вогневих провокаціях".

"Бойовики 25 бригади з позицій у населеному пункті Авдіївка двічі обстріляли населений пункт Мінеральне, випустивши 30 мін калібру 120 мм", - повідомив 28 серпня на брифінгу представник так званої ДНР Едуард Басурін.