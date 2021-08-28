Більше не буде індійських вакцин. Україна розірве контракт з Serum Institute
Україна буде розривати контракти з індійським виробником вакцини від коронавірусу Serum Institute.
Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів на зустрічі з журналістами у Києві.
За його словами, договір розірвуть через те, що виробник не виконав своїх обіцянок з поставок вакцин.
Україна внесла передплату, але 1,5 млн доз вакцини Covieshild і 10 млн доз вакцини Novavax так і не привезли.
Гроші Україні за непоставлені вакцини мають повернути пізніше.
"Проблем з доступом вакцин через це не буде", - заявив пан Ляшко.
За його словами, в Україну вже привезли 19 млн доз вакцин.
За даними МОЗ, всього до кінця року мають поставити ще 28 млн доз.
У серпні щепили 3,2 млн українців.
Чому Індія призупинила поставки вакцин?
Перші партії індійської вакцини в Україну привезли у лютому, а далі з поставками були перебої.
Зокрема, Індія вирішила тимчасово призупинити поставки вакцини Covieshild за кордон у березні.
Причиною послужив спалах коронавірусу в країні, тож їй потрібно було задовольнити власні потреби у препараті.
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