Більше не буде індійських вакцин. Україна розірве контракт з Serum Institute

1 година тому

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Україна буде розривати контракти з індійським виробником вакцини від коронавірусу Serum Institute.

Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів на зустрічі з журналістами у Києві.

За його словами, договір розірвуть через те, що виробник не виконав своїх обіцянок з поставок вакцин.

Україна внесла передплату, але 1,5 млн доз вакцини Covieshild і 10 млн доз вакцини Novavax так і не привезли.

Гроші Україні за непоставлені вакцини мають повернути пізніше.

"Проблем з доступом вакцин через це не буде", - заявив пан Ляшко.

За його словами, в Україну вже привезли 19 млн доз вакцин.

За даними МОЗ, всього до кінця року мають поставити ще 28 млн доз.

У серпні щепили 3,2 млн українців.

Чому Індія призупинила поставки вакцин?

Перші партії індійської вакцини в Україну привезли у лютому, а далі з поставками були перебої.

Зокрема, Індія вирішила тимчасово призупинити поставки вакцини Covieshild за кордон у березні.

Причиною послужив спалах коронавірусу в країні, тож їй потрібно було задовольнити власні потреби у препараті.