П'ять золотих, чотири срібла та три бронзи. Тріумфальний день України на Паралімпіаді
У четвертий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020 українська збірна виборола п'ять золотих, чотири срібні та три бронзові медалі.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК) у Facebook.
Зокрема, золото взяли:
- Євгеній Богодайко (плавання, 100 м брас, клас - SB6)
- Максим Крипак (плавання, 100 м в/с, клас - S10)
- Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас - S11)
- Денис Дубров (плавання, 200 м комплекс, клас - SM8)
- Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м брас, клас - SB5).
Срібні медалі здобули:
- Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас - S11)
- Наталія Морквич (фехтування, рапіра, клас - А)
- Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F12)
- Ірина Гусєва (дзюдо, до 63 кг, клас - B2).
А бронзові медалі вибороли:
- Руфат Магомедов (дзюдо, до 73 кг, клас - B3)
- Іван Май (настільний теніс, клас - S9)
- Максим Ніколенко (настільний теніс, клас - S8).
"Від імені усієї олімпійської родини щиро вітаємо з успіхами наших паралімпійців, їхніх тренерів та Національний комітет спорту інвалідів України! Пишаємося і вболіваємо за вас", - пише НОК.
Загалом, за підсумками четвертого дня Паралімпіади в загальному заліку Україна повернула собі п'яте місце.
Українські спортсмени здобули вісім золотих медалей, 17 срібних та дев'ять бронзових.
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