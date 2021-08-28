П'ять золотих, чотири срібла та три бронзи. Тріумфальний день України на Паралімпіаді

20 хвилин(и) тому

Автор фото, НОК

У четвертий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020 українська збірна виборола п'ять золотих, чотири срібні та три бронзові медалі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК) у Facebook.

Зокрема, золото взяли:

Євгеній Богодайко (плавання, 100 м брас, клас - SB6)

Максим Крипак (плавання, 100 м в/с, клас - S10)

Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас - S11)

Денис Дубров (плавання, 200 м комплекс, клас - SM8)

Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м брас, клас - SB5).

Срібні медалі здобули:

Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас - S11)

Наталія Морквич (фехтування, рапіра, клас - А)

Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F12)

Ірина Гусєва (дзюдо, до 63 кг, клас - B2).

А бронзові медалі вибороли:

Руфат Магомедов (дзюдо, до 73 кг, клас - B3)

Іван Май (настільний теніс, клас - S9)

Максим Ніколенко (настільний теніс, клас - S8).

"Від імені усієї олімпійської родини щиро вітаємо з успіхами наших паралімпійців, їхніх тренерів та Національний комітет спорту інвалідів України! Пишаємося і вболіваємо за вас", - пише НОК.

Загалом, за підсумками четвертого дня Паралімпіади в загальному заліку Україна повернула собі п'яте місце.

Українські спортсмени здобули вісім золотих медалей, 17 срібних та дев'ять бронзових.