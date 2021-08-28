Вбивця Роберта Кеннеді отримав право на дострокове звільнення. Він провів у в'язниці 53 роки

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серхан Серхан у 2008 році

Комісія з умовно-дострокового звільнення Каліфорнії проголосувала за звільнення палестинця Серхана Серхана, який в червні 1968 року убив кандидата в президенти США Роберта Кеннеді.

Серхан провів за ґратами 53 роки за те, що застрелив сенатора Кеннеді після його промови в готелі "Амбасадор" в Лос-Анджелесі. Багато дослідників стверджують, що це вбивство змінило хід історії, бо Кеннеді на той момент був лідером передвиборчих перегонів.

Спочатку Серхана засудили до смертної кари, але потім покарання пом'якшили до довічного ув'язнення. На момент скоєння злочину Серхану було 24 роки.

Згідно з підсумками голосування комісії, Серхан більше не є загрозою для суспільства, проте це не завжди гарантує звільнення ув'язненого.

Тепер рішення має ухвалити губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

"Минуло понад пів століття. Того імпульсивного юнака, яким я був тоді, більше не існує", - запевняв Серхан в своєму зверненні до комісії.

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"Сенатор Кеннеді був надією всього світу, і я тоді нашкодив всім - усвідомлення цього жахливого вчинку завдає мені болю", - цитує звернення Серхана агентство Associated Press.

В окружній прокуратурі Лос-Анджелеса заявили, що не оскаржуватимуть рішення комісії з помилування.

77-річний палестинець подавав прохання про помилування 16 разів. Після свого арешту він стверджував, що скоїв замах, оскільки Роберт Кеннеді підтримував виділення американської допомоги Ізраїлю. Пізніше він стверджував, що не пам'ятає про замах.

Рішення комісія винесла після того, як двоє дітей Роберта Кеннеді звернулися з проханням помилувати вбивцю їхнього батька.

"Я дійсно вірю, що будь-який ув'язнений, який більше не становить загрози для себе самого і для світу, повинен бути звільнений", - заявив Дуглас Кеннеді.