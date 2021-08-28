Обстріли Авдіївки. Вісім українських військових поранені

1 година тому

Автор фото, ООС

Під час обстрілу Авдіївки 28 серпня отримали поранення та бойові травми вісім українських військовослужбовців.

Про це повідомляє у Facebook українська делегація для участі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

"В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватну відповідь на обстріли надали збройні сили", - йдеться в повідомленні.

В українські делегації атаку з боку сепаратистів пов'язують з майбутнім візитом президента Володимира Зеленського до США, який запланований на наступний тиждень.

Мовляв, противник намагається спровокувати Україну на "неадекватну відповідь", щоб "створити напругу" або й зірвати майбутні перемовини Зеленського з президентом США.

Автор фото, ООС

"Хочемо попередити громадян України, що на тлі і під час візиту президента Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими", - підкреслюють в повідомленні.

Обстріли Авдіївки зафіксували вранці 28 серпня. Через загрозу "Укрзалізниця" була вимушена призупинити рух потягів в районі цього населеного пункту.

Така кількість поранених за один раз є чи не найбільшою за все перемир'я, яке запровадили влітку 2020 року.