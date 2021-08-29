Афганістан: Байден каже про можливі нові напади на аеропорт

1 година тому

Автор фото, Reuters

Ще один напад на аеропорт Кабула є дуже ймовірним - про це попередив президент США Джо Байден. Військові командири повідомили йому, що він може статися вже в неділю.

Державний департамент закликав усіх громадян США залишити район поблизу аеропорту через таку загрозу.

США продовжують евакуацію, водночас останні британські війська, дипломати та чиновники вже залишили Кабул.

Внаслідок вибуху смертника біля аеропорту в четвер загинуло близько 170 людей.

Відповідальність за напад взяв місцевий осередок угруповання "Ісламська держава" - "ІД-Хорасан".

У відповідь США здійснили безпілотний авіаційний удар на сході Афганістану пізно ввечері в п'ятницю, заявивши, що вбили двох провідних членів ІД. Це один із лідер угруповання був поранений.

"Цей удар був не останнім. Ми продовжимо вишукувати будь-яку особу, причетну до цього жахливого ​​нападу, і змусимо їх заплатити", - сказав пан Байден у опублікованій у суботу заяві.

"ІД-Хорасан" є найбільш екстремальним і насильницьким угрупованням серед бойовиків-джихадистів в Афганістані і має суттєві розбіжності з талібами, які зараз контролюють більшу частину країни. ІД звинувачує їх у тому, що вони покинули поле бою задля мирного врегулювання з американцями.

"Талібан" засудив авіаудар, заявивши, що американцям слід було спочатку проконсультуватися з ними, заявив речник руху агенції Reuters.

Наступні кілька днів евакуації США, ймовірно, будуть найнебезпечнішими від моменту її початку, кажуть представники Білого дому.

Автор фото, Reuters

Один із чиновників заявив Reuters, що евакуація американських сил перебуває на завершальній стадії, хоча остаточний час завершення операції наразі невідомий.

За словами чиновника, на евакуації також чекають ще понад 1000 цивільних.

"Талібан" створив ще кілька пунктів пропуску навколо аеропорту і не пропускає більшість афганців, додає Associated Press.

Загалом, від початку евакуації два тижні тому з аеропорту Кабула вивезли понад 110 000 осіб - афганців та іноземних громадян.

Автор фото, US DEPARTMENT OF DEFENSE Підпис до фото, 23-річна сержантка морської піхоти США Ніколь Гі - одна з 13 загиблих військовослужбовців США

У суботу до Риму прибув останній італійський рейс з Афганістану. Італія заявила, що евакуювала з Кабула майже 5000 громадян Афганістану - найбільша кількість серед усіх країн ЄС.

Франція заявила, що з 17 серпня вивезла понад 2800 людей, а Німеччина забрала близько 4000 афганців.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Люди зібралися біля закритого банку в Кабулі

Після того, як 15 серпня таліби захопили Кабул, економіка Афганістану перебуває у занепаді, оскільки донори заморожують кошти, а вкладники у паніці прагнуть вивести свої гроші з банків.

У суботу натовпи протестувальників зібралися біля банків у столиці Афганістану.

"Якщо ситуація триватиме, і державні працівники не отримуватимуть зарплату, а бізнесмени не зможуть взяти свої гроші з банку для торгівлі, результат буде жахливий, і в суспільстві буде бідність", -сказав Reuters один чоловік.