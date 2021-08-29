Наказала коханцю вбити чоловіка. Дружину посла ув'язнили за вбивство

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Останки посла знайшли у згорілій машині у 2016 році

Бразильянку засудили до 31 року в'язниці за планування вбивства свого чоловіка, колишнього посла Греції в Бразилії.

У 2016 році обгорілі останки Кіріакоса Амірідіса знайшли в багажнику згорілої машини в Ріо-де-Жанейро.

Його дружина Франсуаза де Соуза Олівейра мала роман з офіцером військової поліції Серхіо Гомесом.

Пізніше пан Гомес зізнався у вбивстві посла за наказом коханки, і його ув'язнили на 22 роки.

Наприкінці триденного судового розгляду суддя назвав їх злочин "звірячим".

Іншого чоловіка, Едуардо Морейру Тедескі ді Мело - родича Гомеса - виправдали за звинуваченням у вбивстві, але він відбув рік у в'язниці за допомогу в приховуванні тіла пана Амірідіса.

59-річний Амірідіс працював консулом у Ріо-де-Жанейро у 2001-04 роках і повернувся до Бразилії як посол у 2016.

Він одружився із Франсуазою в 2004 році, у пари є дочка.

Перед своєю смертю пан Амірідіс їздив зі столиці Бразиліа до міста Нова-Ігуасу на північ від Ріо, щоб провести різдвяні свята зі своєю дружиною та її батьками.

Пані Амірідіс спочатку повідомила про його зникнення, повідомивши поліції, що він покинув їхню квартиру без пояснень і поїхав на орендованому автомобілі.

Згорілу машину знайшли наступного дня під естакадою, у ній було тіло посла.

Слідчі виявили плями крові на дивані в квартирі, де мешкала пара, і вважають, що його вбили там, а тіло згодом вивезли.