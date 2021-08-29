Аварія на залізниці біля Запоріжжя. Затримуються пасажирські потяги

1 хвилину тому

Автор фото, unian

У неділю, 29 серпня, у Запоріжжі сталося сходження вантажного поїзда.

Чотири вагони зійшли з рейок поблизу станції Запоріжжя-2.

Як повідомили в Укрзалізниці, через це змінився рух пасажирських потягів.

Кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1.

У зв'язку з інцидентом очікується затримка до двох годин наступних поїздів:

▪️ №72 Київ — Запоріжжя,

▪️ №142 Маріуполь — Одеса,

▪️ №120 Запоріжжя — Львів,

▪️ №119 Львів — Запоріжжя,

▪️ №116 Київ — Бердянськ.

В Укрзалізниці просять пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації.