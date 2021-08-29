Аварія на залізниці біля Запоріжжя. Затримуються пасажирські потяги
У неділю, 29 серпня, у Запоріжжі сталося сходження вантажного поїзда.
Чотири вагони зійшли з рейок поблизу станції Запоріжжя-2.
Як повідомили в Укрзалізниці, через це змінився рух пасажирських потягів.
Кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1.
У зв'язку з інцидентом очікується затримка до двох годин наступних поїздів:
▪️ №72 Київ — Запоріжжя,
▪️ №142 Маріуполь — Одеса,
▪️ №120 Запоріжжя — Львів,
▪️ №119 Львів — Запоріжжя,
▪️ №116 Київ — Бердянськ.
В Укрзалізниці просять пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації.
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