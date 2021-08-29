500 в одному човні. В Італії врятували рекордну кількість мігрантів

57 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА

Італійська берегова охорона врятувала 539 мігрантів з рибальського човна, який дрейфував біля берегів острова Лампедуза у Середземному морі.

Ймовірно перевантажений мігрантами човен прибув до берегів Італії з Лівії.

У ньому було багато жінок і дітей. Серед мігрантів - громадяни різних країн, в тому числі єгиптяни, сирійці, а також вихідці з Північної Африки, повідомляють італійські ЗМІ.

За даними організації "Лікарі без кордонів", перед відправленням до Італії, мігрантів могли бити: на їхніх тілах є сліди фізичного насильства. За однією з версій, в Лівії вони були в ув'язненні.

Оскільки човен з мігрантами міг затонути, людей перемістили на судно італійської митниці та перевезли на Лампедузу.

Мігранти з Лівії постійно прибувають на італійські острови, зокрема, на Лампедузу. Однак владі нечасто доводиться стикатися з такою кількістю людей на одному човні.

У травні на Лампедузі лише за кілька годин висадилося понад тисячу мігрантів.

На острові є табір для мігрантів, розрахований приблизно на 300 людей, проте зараз там живе уп'ятеро більше. Багатьох розміщують прямо на дорозі біля табору.

Більшість цих людей прибувають з країн, громадяни яких навряд чи можуть розраховувати на отримання притулку в Європі.

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