"Мрії розлетілися, мов дим". Журналіст, який 20 років працював в Афганістані

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так афганці тікали з Кабула у 2001 році

Біляль Сарвар на власні очі бачив вигнання талібів у 2001 році та всі зміни в Афганістані, які сталися після цього.

Зараз він говорить, що американці втратили історичний шанс. Впродовж останніх тижнів події у його батьківщині розвивалися стрімко.

Під загрозою опинилося його власне життя.

Ось його історія.

Автор фото, BILAL SARWARY Підпис до фото, Біляль Сарвар в Афганістані у 2014 році

У 2001 році я працював продавцем килимів в готелі Pearl Continental в пакистанському місті Пешаварі.

11 вересня обіцяло стати ще одним рутинним робочим днем, який нічим не запам'ятається.

Ніколи не забуду, як в перерві між обслуговуванням клієнтів підняв очі на телеекран у холі та побачив пасажирський літак, що врізається в одну з веж Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку.

З цієї хвилини життя кожного з нас більше не була таким, як раніше.

Увага всього світу зосередилося на Афганістані. "Талібан", який правив у ньому, звинуватили у переховуванні головних підозрюваних - Усами бін Ладена і його угруповання "Аль-Каїда".

Вже наступного дня готельний хол заповнили іноземні журналісти.

Вони відчайдушно шукали будь-яку англомовну людину, яка могла б поїхати з ними до Афганістану у якості перекладача.

Я погодився і таким чином назавжди змінив свою роботу.

Я не бував на батьківщині з дитинства. На початку 1990-х років, коли після виведення радянських військ запанував хаос, моя сім'я втекла у сусідній Пакистан.

Коли я приїхав до Кабула після багаторічної відсутності, мене вразило руйнування: багато будинків перетворилися на купи каміння і понівеченого металу. І жодного громадського життя - всі були занадто бідні і дуже залякані.

Спершу я працював на телебачення Абу-Дабі і жив у кабульському готелі Intercontinental разом з п'ятьма журналістами.

Щоранку прокидався від страху: по-перше, Кабул перетворився на головну мішень американських авіаударів; по-друге, всім відомі аль-каїдівці та таліби постійно ходили у готель і виходили з нього, тиняючись на довколишніх вулицях. Ночами лунали вибухи, і я думав, чи не стане наш готель наступним.

І ось одного грудневого ранку таліби зникли.

Вже за кілька годин у перукарнях вишикувалися черги: чоловіки стригли бороди. Замість вибухів на вулицях почала лунати ритмічна афганська музика. Моя країна нібито народжувалася заново.

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Я день за днем спостерігав, як прості люди поверталися до нормального життя. Через якийсь час з перекладача я сам перетворився на журналіста.

Я бачив знищення авіацією коаліції табору "Аль-Каїди" Тора Бора у гірських печерах на сході Афганістану, бачив бій при Шай Коат у провінції Пактія. Усюди таліби зазнавали поразки.

Бойовики розчинилися у сільських гірських районах, а їхні лідери втекли до Пакистану.

Згадуючи минуле, я думаю, що Сполученим Штатам потрібно було ще тоді сісти за стіл переговорів з талібами і укласти мирну угоду.

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Рядові учасники руху, з якими я говорив, всі як один горіли бажанням скласти зброю і почати людське життя. Але американці цього не хотіли.

Складалося враження, що головним мотивом вторгнення до Афганістану для них було не встановлення міцного миру, а помста за 11 вересня.

Наступні роки були суцільною низкою помилок. Бідних і ні в чому не винних селян бомбили і заарештовували. Готовність нового уряду віддати керівництво війною у руки іноземців створило прірву між ним і народом.

Добре пам'ятаю випадок, коли американці затримали на шосе Кабул-Гардез водія таксі на ім'я Сайед Абазин. Його батько у минулому був високопоставленим і шанованим працівником авіакомпанії Ariana Airlines. Журналісти довели, що сталася помилка, і його сина відпустили, але не у кожного були такі зв'язки, і не кожному так щастило.

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Американці продовжували наполягати на своєму жорсткому підході, який став причиною жертв серед простих афганців.

В доволі очевидному прагненні не ризикувати життями своїх солдатів вони віддавали перевагу авіаударам з безпілотників, ніж наземним операціям. Довіра до них танула, а разом з цим і надія на мирні переговори.

Звичайно, були і позитивні зрушення. Я наїздив тисячі кілометрів дорогами Афганістану і відвідував у темний час доби віддалені села в провінціях Хост і Пактіка, не побоюючись за своє життя.

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Поворотним моментом став 2003 рік.

Таліби відновили сили і почали відповідати болючими ударами.

Пам'ятаю день, коли в центрі Кабула вибухнула вантажівка. Вікна у будинках вибило у радіусі декількох кварталів.

Я опинився на місці одним з перших. Побаченого не забуду ніколи: мертві тіла і шматки людського м'яса на залитій кров'ю бруківці.

Далі ставало все гірше. Вибухи і смерті стали нормою життя. Дуже скоро ми зрозуміли, що бомби і напади терористів-смертників на афганську армію, іноземних військових і мирних жителів міст - нова стратегія "Талібану", і попереду - жорстокі часи.

У відповідь американці посилили авіаудари. Під удари стали потрапляти будь-які скупчення людей, які здавалися їм підозрілими. Навіть до сільських весіль та похоронів.

Прості люди почали дивитися на небо зі страхом. Дні, коли можна було спокійно милуватися сходом, заходами і сузір'ями, зникли.

В одну з поїздок до родючої долинуи річки Аргандаб я заздалегідь смакував, як побачу там знамениті гранати. Але замість червоних плодів знову побачив кров. Це був страшний символ того, у що перетворилася країна.

"Талібан" відправив своїх бойовиків, щоб заволодіти долиною, армія щосили намагалася їх відкинути.

Територія переходила з рук в руки, а мирні жителі опинилися між молотом і ковадлом. За один день я нарахував 33 авіаудари й втратив лік, скільки разів вибухали бомби, закладені талібами. Будинки, мости, оранжереї - все було зруйновано.

Бувало, що причиною авіанальоту ставав помилковий донос якогось місцевого жителя, який бажав звести рахунки з сусідами чи вирішити на свою користь земельну суперечку.

Через зростаючу недовіру простих людей американцям важко було відрізняти правду від обману, а таліби користувалися ситуацією, щоб вбивати клин між народом і владою, залучаючи нових прихильників.

Десь у 2010 році на батьківщину почали масово повертатися молоді афганці, які отримали можливість навчатися в Індії, Малайзії, США і Європі.

Вони їхали додому з щирим бажанням брати участь в національному відродженні, а натомість побачили війну, корупцію і польових командирів, які отримували силу, і яким допомагали американці.

Коли реальність далека від ідеалу, людей огортає цинізм і егоїзм. Все стало дозволено.

Ландшафт моєї країни оманливий.

Сторонній глядач може зачаруватися прекрасними долинами, гострими гірськими вершинами, звивистими річками з кришталево чистою водою і маленькими селами. Але ці ідилічні пейзажі не обіцяють спокою тим, хто живе тут постійно.

Чотири роки тому я був на сільському весіллі у провінції Вардак. Гості зібралися, коли стемніло, і вечеряли під ясним зоряним небом. Але раптом зверху долинуло гудіння літаків і дронів. Десь в околицях почалася чергова операція. Всі відразу замовкли і напружилися. Я відчув почуття безпросвітної туги і приреченості, що нахлинули на людей.

Трохи пізніше я розділив плов, хліб і м'ясо з батьком молодого таліба, якого нещодавно вбили у провінції Гільменд. Йому було всього 25, і після нього залишилися вдова з двома малюками.

Звичайно, старий був сповнений скорботи, але мене вразила та гордість, з якою він говорив, що сам він всього лише скромний селянин, а ось його син був хорошим бійцем і бився за краще життя, у яке вірив.

Таліби заборонили вмикати музику навіть на весіллях. Людям залишалося лише розмовляти. Кожне сільське свято затьмарювало безліч подібних історій.

Люди часто не думають про втрати "Талібану", але ж на іншій стороні теж були вдови, батьки, які втратили синів, і зовсім молоді хлопці, які залишилися каліками на все життя.

Коли я запитав того батька, чого він хоче сильніше за все, він відповів: "Кінця війни. З нас досить. Я знаю, який це біль - втратити сина. Потрібно припинення вогню і мирні переговори".

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Мій кабульський офіс розташовувався за кілька кілометрів від великого військового госпіталю. Друзі та знайомі, які приїжджали з моєї рідної провінції Кунар, просили мене сходити з ними на впізнання рідних, які служили в афганських силах безпеки.

Мені здавалося, що вся провінція стогне під тягарем цих трун.

Коли американці нарешті почали переговори з талібами в Досі, всі ми були сповнені надій. Нам так був потрібен міцний мир. Я, так само як мільйони афганців, з народження не бачив його у моїй країні.

Але скоро мрії розсипалися. Стало ясно, що обидві сторони прагнуть отримати максимальну вигоду зі своїх військових успіхів, а не домовитися про майбутнє країни.

Насамперед уряд під натиском американців звільнив з в'язниць близько шести тисяч талібів. Це декларували як перший крок до постійного і стійкого припинення вогню.

Замість цього мирний процес затьмарила хвиля вбивств.

Найбільш здібних і помітних журналістів, юристів розстрілювали на порозі їхніх будинків - у Кабулі та інших місцях.

Я був на військовому нараді, де великий поліцейський начальник раптово звинуватив американців у веденні переговорів з ворогом і зраді союзників.

"Це удар нам в спину!" - зі злістю сказав він. Ці почуття болю і образи поділяли багато людей.

Один мій колишній однокласник пішов у "Талібан". Останні 20 років ми продовжували спілкуватися, хоч, і дотримувалися різних поглядів. Зустрівши його на весіллі, я помітив, що його позиція стала жорсткішою, і зрозумів, що конфлікт дійсно розділив нас.

Він ледь говорив зі мною. Це був уже не той хлопець, з яким ми грали в крикет і об'їдалися апельсинами в Пешаварі. Чи думав я колись, що ми станемо ворогами?

У нього теж все почалося з особистої втрати. Його батько, брат і дядько загинули в результаті авіаудару через чийсь помилковий донос і неточні розвіддані.

Як би ми не були розділені, я сподіваюся на примирення. Але це далека перспектива.

Я вів репортажі з провінційних центрів, які без опору здавалися талібам. Але ніколи не думав, що вони візьмуть Кабул, та ще так швидко.

За добу до цього я розмовляв з урядовими чиновниками, які запевняли, що військові утримають столицю, і сподівалися, що американці забезпечать повітряну підтримку. Вони говорили про мирну передачу влади і коаліційний уряд.

На наступний день президент Ашраф Гані втік на вертольоті, і таліби взяли столицю.

Всі боялися. І я зрозумів, що і наді мною нависла пряма загроза.

Я взяв одяг і сховався з дружиною, маленькою донькою і батьками в місці, яке зі зрозумілих причин не назву. Це моє місто, я знаю в ньому кожен дюйм, і ще недавно не повірив би, що воно стане для мене небезпечним.

Мою дочку звати Сола, що нашою мовою означає "світ". Мені страшно думати, яке майбутнє чекає на неї. Всі наші мрії і плани розлетілися мов дим.

Автор фото, US ARMY Підпис до фото, Біженці в аеропорті Кабула

По дорозі в аеропорт я подумав, що залишаю батьківщину вже вдруге. Мені згадалося все пережите за 20 років - робота, передова війни, поїздки, зустрічі.

В аеропорту стояла довга черга з бажаючих полетіти. Але я приїхав не за тим, щоб зробити про них матеріал. Я був одним з них.

Біляль Сарвар пропрацював на ВВС 14 років, спочатку як фіксер (координатор на місці подій) і перекладач, потім як продюсер і репортер;

Він співпрацював також з телебаченням Абу-Дабі і американським телеканалом ABC News;

У 2005-2010 роках жив у США, де вивчав взаємозв'язок між війною, тероризмом і наркобізнесом;

Демонстрував красу своєї країни у блозі під тегом #AfghanistanYouNeverSee ("Афганістан, який ви ніколи не бачили").Фото з його блогу - нижче;

У 2018 році балотувався в афганський парламент від провінції Кунар;

До останнього часу працював в Кабулі як журналіст-фрілансер.

Автор фото, BILAL SARWARY Підпис до фото, Фортеця у провінції Логар

Автор фото, BILAL SARWARY Підпис до фото, Кочівники на дорозі

Автор фото, BILAL SARWARY Підпис до фото, Діти здають екзамени у школі