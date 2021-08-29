Обстріли на Донбасі. Тяжко поранили військового

15 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook.com/pressjfo.news

У неділю, 29 серпня, бойовики обстріляли позиції українських військових.

Одного військового поранили. Він у важкому стані.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ".

Військовому надали медичну допомогу. Його евакуювали до лікарні на вертольоті.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ.

28 серпня під час обстрілу Авдіївки отримали поранення та бойові травми десять українських військовослужбовців.

В Україні останні атаки з боку сепаратистів пов'язують з майбутнім візитом президента Володимира Зеленського до США, який запланований на наступний тиждень.

Обстріли Авдіївки були вранці 28 серпня. Через загрозу "Укрзалізниця" була вимушена призупинити рух потягів в районі цього населеного пункту.

Така кількість поранених за один раз є чи не найбільшою за все перемир'я, яке оголосили влітку 2020 року.

29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність.

Автор фото, фото пресслужба президента

У ці дні 2014 року сталася Іловайська трагедія. Під час виходу українських військ з Іловайського котла загинули понад 300 українських військових. Майже стільки потрапити в полон, понад 400 отримали поранення.