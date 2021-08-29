Обстріли на Донбасі. Тяжко поранили військового
У неділю, 29 серпня, бойовики обстріляли позиції українських військових.
Одного військового поранили. Він у важкому стані.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ".
Військовому надали медичну допомогу. Його евакуювали до лікарні на вертольоті.
Українські військові відкрили вогонь у відповідь.
Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ.
28 серпня під час обстрілу Авдіївки отримали поранення та бойові травми десять українських військовослужбовців.
В Україні останні атаки з боку сепаратистів пов'язують з майбутнім візитом президента Володимира Зеленського до США, який запланований на наступний тиждень.
Обстріли Авдіївки були вранці 28 серпня. Через загрозу "Укрзалізниця" була вимушена призупинити рух потягів в районі цього населеного пункту.
Така кількість поранених за один раз є чи не найбільшою за все перемир'я, яке оголосили влітку 2020 року.
29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність.
У ці дні 2014 року сталася Іловайська трагедія. Під час виходу українських військ з Іловайського котла загинули понад 300 українських військових. Майже стільки потрапити в полон, понад 400 отримали поранення.
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