Літня француженка обкрадала мерців. Її арештували

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Robert Hoetink/Getty Images

Коли скорботна сім'я побачила невідому жінку в похоронному бюро на півночі Франції, де лежала їхня родичка, вони не звернули на неї особливої уваги.

Жінка за шістдесят сказала, що вона була подругою покійної, тож вони залишили її біля відкритої труни, щоб вона мала змогу попрощатися - принаймні, так вони думали.

Але коли вони повернулися пізніше, у покійної не було прикрас - намисто, каблучка та сережки зникли, повідомляють французькі ЗМІ.

Сім'я викликала поліцію, яка почала розслідування і незабаром встановила особу підозрюваної - жінка мешкала неподалік від похоронного бюро у місті Левін. Вони затримали її та виявили у неї зниклі ювелірні вироби.

Але це було не все. Незабаром вони з'ясували, що жінка також причетна до крадіжки гаманця з тіла покійного чоловіка того ж дня у тому ж похоронному бюро.

Під час обшуку в будинку підозрюваної поліція також виявила купу повідомлень про нещодавні смерті. У повідомленнях були також коди доступу для членів родини до окремих кімнат, де стояли труни з їхніми родичами.

Жінка постане перед судом у 2022 році.