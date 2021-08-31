Била звіра голими руками. Як американка врятувала сина від пуми

50 хвилин(и) тому

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Жінка в Каліфорнії врятувала свого п'ятирічного сина від нападу пуми.

Хлопчик грався біля свого будинку в місті Калабасас в горах Санта-Моніка, на захід від Лос-Анджелеса, коли на нього накинулась пума.

Тварина тягнула дитину по газону перед будинком, але мати вибігла з дому і била пуму голими руками, поки вона не відпустила її сина.

Пізніше тварину знайшли та застрелили представники влади.

Хлопчик отримав травми голови та тулуба, але зараз він у стабільному стані в лікарні в Лос-Анджелесі, повідомляє агентство Associated Press.

Капітан Патрік Фой, речник відділу риболовства та дикої природи Каліфорнії, сказав AP, що мати, "без сумніву, врятувала життя своєму синові".

Прибувши на місце події, офіцер служби контролю дикої природи виявив пуму, що причаїлася кущах і шипіла, йдеться у повідомленні.

Офіцер вбив пуму, бо вважав її ймовірною винуватицею нападу "через її поведінку та близькість до місця нападу". Пізніше аналіз ДНК підтвердив, що саме ця тварина напала на дитину.

Напади пум у Північній Америці дуже рідкісні.

Чиновники заявили, що ця тварина була молодою. Експерти вважають, що вона досі вчилася полювати і піклуватися про себе, повідомляє CBS News.