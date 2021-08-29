У Кабулі стався новий вибух

28 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

У районі аеропорту Кабула прогримів ще один вибух, повідомляють місцеві ЗМІ.

У соцмережах опублікували відео, де видно чорний дим над житловими будинками.

Співробітник міністерства охорони здоров'я підтвердив ВВС інформацію про вибух.

Агенція Reuters з посиланням на двох американських чиновників повідомляє, що ракетний удар нанесли військові США.

За їхніми даними, метою авіаудару були бойовики ІД-Харасан, які взяли на себе відповідальність за попередні напади на аеропорт.

Причиною вибуху міг стати ракетний удар.

Автор фото, Reuters

За даними джерел, ракета влучила в будинок біля аеропорту, проте сам аеропорт не зачепило.

Раніше Державний департамент закликав усіх громадян США залишити район поблизу аеропорту. Розвідка США повідомляла про загрозу нових вибухів у цьому районі.

США продовжують евакуацію, водночас останні британські війська, дипломати та чиновники вже залишили Кабул.

На минулому тижні внаслідок вибуху смертника біля аеропорту загинуло близько 170 людей.

Відповідальність за напад взяв місцевий осередок угруповання "Ісламська держава" - "ІД-Хорасан".

У відповідь США здійснили безпілотний авіаційний удар на сході Афганістану пізно ввечері в п'ятницю, заявивши, що вбили двох провідних членів ІД. Це один із лідер угруповання був поранений.

"ІД-Хорасан" є найбільш екстремальним і насильницьким угрупованням серед бойовиків-джихадистів в Афганістані і має суттєві розбіжності з талібами, які зараз контролюють більшу частину країни. ІД звинувачує їх у тому, що вони покинули поле бою задля мирного врегулювання з американцями.

"Талібан" засудив авіаудар, заявивши, що американцям слід було спочатку проконсультуватися з ними, заявив речник руху агенції Reuters.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Таліби на вулицях Кабула

Наступні кілька днів евакуації США, ймовірно, будуть найнебезпечнішими від моменту її початку, кажуть представники Білого дому.

"Талібан" заявив про готовність взяти під контроль аеропорт в Кабулі, як тільки його територію залишать останні американські військові.

Тим часом евакуація в аеропорту Кабула добігає кінця: за даними західних спецслужб, залишилося вивезти всього близько тисячі людей.