З кавою великі проблеми. До чого тут Хошимін

49 хвилин(и) тому

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Локдаун у найбільшому в'єтнамському місті та порті Хошиміні серйозно посилив проблеми із постачанням кави по всьому світу.

У цьому експортному хабі Південно-Східної Азії діють суворі обмеження на пересування людей та вантажів через стрімке поширення штаму "Дельта".

В'єтнам є провідним виробником кави сорту робуста, який використовується для виготовлення розчинної кави та у деяких видах еспресо.

Оптові ціни на зерна сорту робуста вже зросли на 50% цього року.

Через локдаун у Хошиміні експортери не можуть відправити свої товари, зокрема, і каву, клієнтам по всьому світу.

На додачу до цього експортери мають проблеми через барк контейнерів та зростання тарифів на фрахт суден.

І це при тому, що порт є важливою ланкою у торговельній мережі між Китаєм та Європою.

В'єтнамська асоціація виробників кави і какао та інші експортери закликали уряд країни послабити обмеження, аби запобігти подальшим проблемам із поставками та пов'язаними із цим збитками.

Утім, обмеження у Хошинімі - лише останні із проблем, з якими стикнулася світова кавова індустрія за останній час.

У Бразилії, найбільшому виробникові арабіки вищого ґатунку, врожай постраждав через посуху та морози.

Через найсильніші від 1994 року заморозки у цій країні ціни на необсмажені кавові зерна підскочили до найвищого рівня за останні сім років.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, заморозки були такими сильними, що деяким фермерам доведеться пересаджувати кавові дерева, а це означає, що на попередній рівень виробництва вини зможуть вийти не раніше, ніж через три роки.

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