У Новій Зеландії жінка померла після вакцинації Pfizer

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Проблеми із серцем є "діже рідкісними" побічними ефектами після щеплення вакцинами Pfizer та Moderna

У Новій Зеландії повідомили про перший випадок смерті, пов'язаної із щепленням проти коронавірусу.

Незалежний орган з контролю за безпекою вакцинації повідомив, що причиною смерті жінки був "ймовірно" міокардит, або запалення серцевого м'яза.

Там також повідомили, що у померлої були й інші проблеми зі здоров'ям, які могли "вплинути на наслідки вакцинації".

"Це перший випадок у Новій Зеландії, коли смерть впродовж кількох днів після вакцинації пов'язують із вакциною Pfizer", - йдеться у заяві Ради з моніторингу безпеки вакцин.

Там також додали, що попри те, що були й інші повідомлення про смерті людей, які нещодавно були вакциновані, їх вважали не пов'язаними із щепленням.

Розслідування смерті жінки триває, і влада не повідомляє жодних інших деталей, включно із віком померлої.

Регуляторні органи у Європі вважають міокардит та інші проблеми із серцем "дуже рідкісними" побічними ефектами від щеплення вакцинами Pfizer та Moderna, що найчастіше трапляються із чоловіками молодого віку. Там також наполягають, що користь від вакцинації набагато перевищує ризики.

Серед симптомів міокардиту - різкий біль у грудях, нестача дихання та пришвидшення серцебиття.

Лікарі радять тим, хто нещодавно щепився, і відчуває подібні симптоми, якнайшвидше звертатися по медичну допомогу.

Водночас влада Нової Зеландії заявила, що наразі "почувається впевнено щодо використання" вакцин Pfizer та Moderna і не збирається від них відмовлятися.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Новій Зеландії досі було зареєстровано лише 3465 випадків коронавірусу та 26 смертей від нього.

Нову Зеландію хвалили за те, як країні вдалося уникнути швидкого поширення коронавірусу, але вакцинація там розгорталася із затримкою, і її критикували.

Останнім часом процес вакцинації пришвидшився. Наразі у Новій Зеландії вкололи три мільйони доз вакцин від коронавірусу, повністю вакциновано 23% населення.

Через останній спалах хвороби, що пов'язують із поширенням штаму Дельта, у більшості регіонів країни запровадили карантин. Нині в країні із населенням у близько 5 мільйонів зафіксовано 560 випадків коронавірусу.