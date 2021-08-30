Мільйон людей без світла. Буревій Іда вирує над Луїзіаною - фото

53 хвилин(и) тому

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Серед міст, які опинилися без струму на узбережжі США, і Новий Орлеан, що був майже повністю затоплений під час буревію "Катрина" у 2005 році.

За повідомленням компанії Entergy, відключення сталося через "катастрофічне пошкодження" ліній електропередач.

Буревій "Іда" має четверту категорію потужності із п'яти можливих. Швидкість вітру перевищує 240 км/год.

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Тим, хто сам вже не поїхав, влада рекомендує залишатися вдома.

Повідомляють про першу жертву - у регіоні Баттон Руж чоловік загинув у себе вдома після того, як на будинок впало дерево.

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Одночасно влада штату заздалегідь організувала масштабну евакуацію з районів, що опинилися під загрозою, і висловила надію, що греблі, які були укріплені після руйнівного урагану "Катрина", цього разу витримають натиск стихії.

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16 років тому, 29 серпня 2005 року штормовий приплив, викликаний "Катриною", призвів до затоплення 80% території Нового Орлеану. У катастрофі загинули понад 1,8 тисячі осіб.

Президент Джо Байден заявив, що "Іда" може призвести до масштабних руйнувань далеко за межами узбережжя.

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Додаткові кошти на порятункові операції та ліквідацію наслідків буревію вже виділені з федерального бюджету.

"Іда", підживлювана теплими водами Мексиканської затоки, набирала силу впродовж вихідних і дісталася до берега у неділю ввечері.

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Зміни клімату призводять до того, що теплі води океану випаровують більше вологи і підігрівають повітря над ними, що дає більшу потужність буревіям, а ті, своєю чергою, призводять до потужніших опадів.

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У деяких низинних місцях узбережжя Луїзіани може бути затоплене через те, що хвилі, викликані "Ідою", сягають майже 5 метрів заввишки.

Ситуація ускладнюється й тим, що Луїзіана - у трійці штатів-"лідерів" за кількістю хворих на коронавірус у США.

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За нормальних обставин, лікарні, що перебувають на шляху буревію, мають евакуювати. Але саме для хворих на коронавірус навіть у лікарнях, що розташовані далі від узбережжя, вільних ліжок обмаль.

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"В нас немає, куди везти цих пацієнтів. Ані в самому штаті, ані за його межами", - повідомив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс.

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На додачу до усіх цих проблем, через буревій "Іда" зупинилося близько 90% видобутку нафти у Мексиканській затоці.