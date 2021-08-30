Мільйон людей без світла. Буревій Іда вирує над Луїзіаною - фото
Серед міст, які опинилися без струму на узбережжі США, і Новий Орлеан, що був майже повністю затоплений під час буревію "Катрина" у 2005 році.
За повідомленням компанії Entergy, відключення сталося через "катастрофічне пошкодження" ліній електропередач.
Буревій "Іда" має четверту категорію потужності із п'яти можливих. Швидкість вітру перевищує 240 км/год.
Тим, хто сам вже не поїхав, влада рекомендує залишатися вдома.
Повідомляють про першу жертву - у регіоні Баттон Руж чоловік загинув у себе вдома після того, як на будинок впало дерево.
Одночасно влада штату заздалегідь організувала масштабну евакуацію з районів, що опинилися під загрозою, і висловила надію, що греблі, які були укріплені після руйнівного урагану "Катрина", цього разу витримають натиск стихії.
16 років тому, 29 серпня 2005 року штормовий приплив, викликаний "Катриною", призвів до затоплення 80% території Нового Орлеану. У катастрофі загинули понад 1,8 тисячі осіб.
Президент Джо Байден заявив, що "Іда" може призвести до масштабних руйнувань далеко за межами узбережжя.
Додаткові кошти на порятункові операції та ліквідацію наслідків буревію вже виділені з федерального бюджету.
"Іда", підживлювана теплими водами Мексиканської затоки, набирала силу впродовж вихідних і дісталася до берега у неділю ввечері.
Зміни клімату призводять до того, що теплі води океану випаровують більше вологи і підігрівають повітря над ними, що дає більшу потужність буревіям, а ті, своєю чергою, призводять до потужніших опадів.
У деяких низинних місцях узбережжя Луїзіани може бути затоплене через те, що хвилі, викликані "Ідою", сягають майже 5 метрів заввишки.
Ситуація ускладнюється й тим, що Луїзіана - у трійці штатів-"лідерів" за кількістю хворих на коронавірус у США.
За нормальних обставин, лікарні, що перебувають на шляху буревію, мають евакуювати. Але саме для хворих на коронавірус навіть у лікарнях, що розташовані далі від узбережжя, вільних ліжок обмаль.
"В нас немає, куди везти цих пацієнтів. Ані в самому штаті, ані за його межами", - повідомив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс.
На додачу до усіх цих проблем, через буревій "Іда" зупинилося близько 90% видобутку нафти у Мексиканській затоці.
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