Північна Корея знову запустила атомний реактор - ООН
Є ознаки того, що Північна Корея відновила роботу атомного реактора у Йонбені - центрі ядерної програми цієї країни. Про це йдеться у звіті Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).
Реактор, як вважають, може виробляти плутоній, що використовується у ядерній зброї.
Від 2009 року, коли Пхеньян вигнав інспекторів МАГАТЕ, міжнародна агенція покладається на супутникові фото.
Експерти організації твердять, що з липня реактор спускає воду для охолодження, а це дозволяє припустити, що він працює.
Ядерний комплекс у Йонбені має реактор на 5 МВт, який є серцем ядерної програми Північної Кореї.
Ознаки того, що реактор відновив роботу, з'явилися вперше з грудня 2018. За місяць до того президент США Дональд Трамп зустрівся із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сингапурі.
За центром у Йонбені вже довгий час спостерігають, щоб зрозуміти, скільки ядерної зброї може виробити північнокорейський режим.
МАГАТЕ також дала більш детальну інформацію про радіохімічну лабораторію ядерного комплексу, де переробляють відпрацьоване ядерне пальне. У червні агентство вже сигналізувало про роботу лабораторії.
У нинішньому звіті йдеться, що лабораторія працювала за п'ять місяців до липня 2021, тож можна припустити, що там отримали цілу партію відпрацьованого пального.
Ознаки роботи атомного реактора та лабораторії у МАГАТЕ називають такими, що "дуже турбують". І, звісно, вони порушують резолюції Ради безпеки ООН.
Північна Корея продовжує виробляти ядерну зброю відтоді, як країну залишили інспектор МАГАТЕ. Останнє випробування відбулося у 2017 році.
До цього часу практично не було ознак того, що Північна Корея продовжує працювати над цими проєктами, повідомляє кореспондентка ВВС у Сеулі Лора Бікер.
Натомість північнокорейський режим більш опікувався погіршенням стану економіки та нестачею харчів.
Але, як виглядає, щось змінилося.
І це "щось" може додати головного болю новому президенту США Джо Байдену, адміністрація якого заявляла, що хоче продовжити переговори з Пхеньяном, хоч і не декларувала це серед пріоритетів.
Можливо, Пхеньян захотів повернутися у порядок денний Білого дому.
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