Північна Корея знову запустила атомний реактор - ООН

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Північна Корея продовжує розробляти ядерну зброю відтоді, які вигнала інспекторів МАГАТЕ

Є ознаки того, що Північна Корея відновила роботу атомного реактора у Йонбені - центрі ядерної програми цієї країни. Про це йдеться у звіті Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).

Реактор, як вважають, може виробляти плутоній, що використовується у ядерній зброї.

Від 2009 року, коли Пхеньян вигнав інспекторів МАГАТЕ, міжнародна агенція покладається на супутникові фото.

Експерти організації твердять, що з липня реактор спускає воду для охолодження, а це дозволяє припустити, що він працює.

Ядерний комплекс у Йонбені має реактор на 5 МВт, який є серцем ядерної програми Північної Кореї.

Ознаки того, що реактор відновив роботу, з'явилися вперше з грудня 2018. За місяць до того президент США Дональд Трамп зустрівся із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сингапурі.

За центром у Йонбені вже довгий час спостерігають, щоб зрозуміти, скільки ядерної зброї може виробити північнокорейський режим.

МАГАТЕ також дала більш детальну інформацію про радіохімічну лабораторію ядерного комплексу, де переробляють відпрацьоване ядерне пальне. У червні агентство вже сигналізувало про роботу лабораторії.

У нинішньому звіті йдеться, що лабораторія працювала за п'ять місяців до липня 2021, тож можна припустити, що там отримали цілу партію відпрацьованого пального.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фото ядерного комплексу в Йонбені, зроблене із супутника у грудні 2019

Ознаки роботи атомного реактора та лабораторії у МАГАТЕ називають такими, що "дуже турбують". І, звісно, вони порушують резолюції Ради безпеки ООН.

Північна Корея продовжує виробляти ядерну зброю відтоді, як країну залишили інспектор МАГАТЕ. Останнє випробування відбулося у 2017 році.

До цього часу практично не було ознак того, що Північна Корея продовжує працювати над цими проєктами, повідомляє кореспондентка ВВС у Сеулі Лора Бікер.

Натомість північнокорейський режим більш опікувався погіршенням стану економіки та нестачею харчів.

Але, як виглядає, щось змінилося.

І це "щось" може додати головного болю новому президенту США Джо Байдену, адміністрація якого заявляла, що хоче продовжити переговори з Пхеньяном, хоч і не декларувала це серед пріоритетів.

Можливо, Пхеньян захотів повернутися у порядок денний Білого дому.