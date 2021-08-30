Китай обмежить дітям онлайн-ігри до години і лише на вихідних

11 хвилин(и) тому

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Геймери, молодші 18 років, матимуть право грати в онлайн-ігри лише годину у п'ятницю, у вихідні та святкові дні, заявив китайський регулятор відеоігор.

Національне управління преси та друку повідомило державному інформаційному агентству Xinhua, що ігри будуть дозволені лише з 20:00 до 21:00.

Також компанії, які випускають відеоігри, повинні заборонити дітям грати в інший час.

На початку цього місяця державне ЗМІ називало онлайн-ігри "духовним опіумом".

Також збільшиться кількість перевірок геймінгових компаній, щоби перевірити, чи дотримуються вони обмежень.

Попередні правила обмежували гру дітей в онлайні до 90 хвилин на день, а у святкові дні цей час збільшувався до трьох годин.

Цей крок відображає переживання щодо впливу надмірних ігор на молодь.

За місяць до останніх обмежень у статті, опублікованій державною газетою Economic Information Daily, стверджувалося, що багато підлітків стали залежними від онлайн-ігор, і це негативно впливає на них.

Стаття спричинила значне падіння вартості акцій деяких з найбільших китайських ігрових компаній в Інтернеті.

У липні китайський ігровий гігант Tencent оголосив, що запускає функцію розпізнавання обличчя, щоби припинити гру дітей з 22:00 до 08:00.

Це сталося після підозр, що діти використовують посвідчення особи дорослого, щоби обійти правила.