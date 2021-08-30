Удар дрона в Кабулі: цілився у смертника, загинуло 6 дітей

1 година тому

Автор фото, LOS ANGELES TIMES/GETTY

У результаті удару американського дрона по ймовірному терористу-смертнику в Кабулі загинули 10 членів однієї сім'ї, зокрема шестеро дітей. Про це розповіли ВВС їхні родичі.

Американські військові кажуть, що вони могли загинути не від самої ракети, а від вибухів, які пролунали далі.

Удар ракетою з дрона завдали у неділю. Ціллю було авто, що стояло в одному з кабульських дворів. За словами військових США, у машині був щонайменше один бойовик "Ісламської держави".

Співрозмовники ВВС кажуть, що частина загиблих працювали на міжнародні організації, мали американські візи та чекали евакуації.

Один із загиблих, Насер, працював перекладачем у американських військових.

Наймолодшій із загиблих дітей, Сумаї, було два роки, старшому, Фарзаду, - 12 років.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Наймолодшій з дітей, Сумаї, було два роки

"Це була помилка, цей жахливий удар, його нанесли на основі невірної інформації", - розказав ВВС один з родичів загиблих, Рамін Юсуфі.

Батько загиблої дворічної дівчинки Емаль Ахмаді, розповів, що разом з родичами вони добивалися евакуації в США і чекали дзвінка-виклику в аеропорт.

"Це помилка, це величезна помилка", - повторює Емаль.

Розслідування інциденту

Командування американських військових в Кабулі оголосило, що розслідує повідомлення про загибель цивільних, і що поки неясно, від чого саме вони загинули.

У заяві військових США сказано, що за ударом ракети пролунало кілька потужних вибухів - ймовірно, вибухівки, яка перебувала в автомобілі або поруч з ним - і, можливо, люди загинули саме від них.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Наслідки удару дрону

Спочатку, відразу після удару в неділю, американські військові заявили, що ця операція дозволила уникнути безпосередньої загрози теракту в кабульському аеропорту. Вибух нібито планували бойовики афганського крила "Ісламської держави", "ІД-Хорасан".

У четвер внаслідок двох вибухів терористів-смертників біля кабульського аеропорту у натовпі, які хотіли втекти з країни, загинуло 170 людей, зокрема 13 американських військових. Відповідальність за вибухи взяла на себе "ІД-Хорасан".

У понеділок протиракетна система американців перехопила над Кабулом кілька ракет, які летіли в бік аеропорту.

Місцеві ЗМІ показали кадри з передбачуваних місць падіння перехоплених ракет - автомобіль у полум'ї і дим, що здіймається над дахами.

31 серпня - день виходу американців з Афганістану. США і їх союзники в останні дні неодноразово попереджали про зростання загрози терактів у районі аеропорту.

Аеропорт прикритий американською системою, здатною перехоплювати ракети і мінометні міни.

Великобританія і Франція збираються внести до Ради безпеки ООН проєкт резолюції про створення в Кабулі зони безпеки для людей, що тікають з Афганістану.