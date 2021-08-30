Удар дрона в Кабулі: цілився у смертника, загинуло 6 дітей
У результаті удару американського дрона по ймовірному терористу-смертнику в Кабулі загинули 10 членів однієї сім'ї, зокрема шестеро дітей. Про це розповіли ВВС їхні родичі.
Американські військові кажуть, що вони могли загинути не від самої ракети, а від вибухів, які пролунали далі.
Удар ракетою з дрона завдали у неділю. Ціллю було авто, що стояло в одному з кабульських дворів. За словами військових США, у машині був щонайменше один бойовик "Ісламської держави".
Співрозмовники ВВС кажуть, що частина загиблих працювали на міжнародні організації, мали американські візи та чекали евакуації.
Один із загиблих, Насер, працював перекладачем у американських військових.
Наймолодшій із загиблих дітей, Сумаї, було два роки, старшому, Фарзаду, - 12 років.
"Це була помилка, цей жахливий удар, його нанесли на основі невірної інформації", - розказав ВВС один з родичів загиблих, Рамін Юсуфі.
Батько загиблої дворічної дівчинки Емаль Ахмаді, розповів, що разом з родичами вони добивалися евакуації в США і чекали дзвінка-виклику в аеропорт.
"Це помилка, це величезна помилка", - повторює Емаль.
Розслідування інциденту
Командування американських військових в Кабулі оголосило, що розслідує повідомлення про загибель цивільних, і що поки неясно, від чого саме вони загинули.
У заяві військових США сказано, що за ударом ракети пролунало кілька потужних вибухів - ймовірно, вибухівки, яка перебувала в автомобілі або поруч з ним - і, можливо, люди загинули саме від них.
Спочатку, відразу після удару в неділю, американські військові заявили, що ця операція дозволила уникнути безпосередньої загрози теракту в кабульському аеропорту. Вибух нібито планували бойовики афганського крила "Ісламської держави", "ІД-Хорасан".
У четвер внаслідок двох вибухів терористів-смертників біля кабульського аеропорту у натовпі, які хотіли втекти з країни, загинуло 170 людей, зокрема 13 американських військових. Відповідальність за вибухи взяла на себе "ІД-Хорасан".
У понеділок протиракетна система американців перехопила над Кабулом кілька ракет, які летіли в бік аеропорту.
Місцеві ЗМІ показали кадри з передбачуваних місць падіння перехоплених ракет - автомобіль у полум'ї і дим, що здіймається над дахами.
31 серпня - день виходу американців з Афганістану. США і їх союзники в останні дні неодноразово попереджали про зростання загрози терактів у районі аеропорту.
Аеропорт прикритий американською системою, здатною перехоплювати ракети і мінометні міни.
Великобританія і Франція збираються внести до Ради безпеки ООН проєкт резолюції про створення в Кабулі зони безпеки для людей, що тікають з Афганістану.
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