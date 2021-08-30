Візит Зеленського до США, дефіцит їжі у Британії. Теленовини ВВС
У випуску 30 серпня:
- Зеленський вже вирушив до США, проте, Байден переніс зустріч із українським президентом. Що ще довелося міняти у програмі?
- Українська преса спочатку написала, а потім видалила новину про ДТП та депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Дехто з журналістів говорить: їм пропонували "винагороду" за такі дії.
- Британський McDonald's без молочних коктейлів, KFC без курятини, а паби без пива. Що стало причиною дефіциту?
- І арабські туристи у Карпатах. Купують баранів, милуються дощем та куштують українські страви.
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