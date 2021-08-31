Афганістан: останні військові літаки відлетіли, найдовша війна США завершена

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бойовики Талібану швидко опановують американську військову техніку, залишену в аеропорті Кабула

Останній американський військовий літак залишив кабульський аеропорт. Так завершилася ера 20-річної присутності США в Афганістані та найдовша війна американців.

За офіційними повідомленнями, на останньому борті C17, що вилетів невдовзі після опівночі у вівторок, країну залишив і американський посол.

Водночас також повідомляють, що дипломатична місія, що допомагатиме тим, хто не зміг залишити Афганістан раніше, працюватиме і надалі.

Після того, як останні літаки відлетіли, було чути, як таліби влаштували святковий "салют" із пострілів.

Із відльотом літаків Афганістан повернувся до рук саме того ісламістського угруповання, яке американці хотіли викоренити, коли увійшли в країну два десятиріччя тому - у 2001 році.

Це також стало завершенням масової евакуації, яка почалася 14 серпня цього року, - одразу після того, як таліби відновили контроль над країною.

За словами командувача армії США у регіоні, генерала Кеннета МакКензі, загалом авіація США та союзників евакуювала понад 123 тисячі цивільних, - в середньому близько 7,5 тисяч людей залишали Афганістан кожного дня.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав цю евакуацію "масштабною військовою, дипломатичною та гуманітарною операцією", одну з найскладніших, що коли-небудь проводили США.

"Почався новий розділ, - заявив Держсекретар США. - Військову місію завершено. Розпочинається дипломатична місія".

За словами Ентоні Блінкена, Талібан має довести свою легітимність, про яку судитимуть за тим, як він виконує свої обіцянки та зобов'язання щодо вільного пересування цивільних до країни та з неї, захисту прав пересічних афганців, зокрема, і жінок, а також запобігання тому, щоб озброєні терористичні групи не закріпилися в країні.

Він додав, що попри те, що США призупиняють роботу дипломатичної місії в Кабулі і переводять усі її операції до столиці Катару Дохи, зусилля щодо допомоги американцям та афганцям, які мають паспорти США і хочуть залишити Афганістан, не припинятимуться.

Президент Джо Байден виступив із короткою промовою, подякувавши тим, хто брав участь в евакуації останні 17 днів. Очікується його звернення до нації пізніше у вівторок.

Після виходу американців, спостерігачі помітили, як таліби зайшли до аеропорту Кабулу, оглядаючи залишену американцями військову техніку. Дехто з них був одягнений в американську військову форму чи спорядження.

Фотограф Los Angeles Times зняв момент, як таліби починають організовувати підвезення припасів, оглядають обладнання, що залишили американці, та організовують охорону периметру аеропорту.