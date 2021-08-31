"Нікого не залишимо напризволяще": МЗС обіцяє вивезти усіх українців з Афганістану

22 хвилин(и) тому

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Після того, як американські військові залишили Афганістан, Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Водночас за його словами, маршрути повернення українців додому "можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула". Зокрема, розглядаються інші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів.

За словами речника МЗС, наразі "посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв'язок".

"Щойно з'явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії", - запевняють в МЗС і наголошують:

"Будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще".

У МЗС нагадали, що Україна вже організувала "в безпрецедентно складних умовах" шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

"Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані", - зазначають в українському МЗС.

Евакуація за участі українців також привернула увагу іноземних ЗМІ.

Зокрема, канадське видання The Globe and Mail написала про евакуаційний рейс 27 серпня, коли Україна евакуювала загалом 360 своїх (за повідомленнями, 80 людей) та іноземних громадян. Серед них були й пов'язані з Канадою перекладачі та їхні сім'ї - всього 19 людей.

Раніше афганська режисерка Сахра Карімі, яку Україна евакуювала з Кабула, також подякувала українцям за порятунок свого життя та життя своїх родичів.

Тоді як іноземні громадяни дякують Україні за порятунок, в самій Україні на адресу влади лунає і критика за те, що евакуюючи іноземних громадян, країна все ще не повернула додому усіх своїх.

Від початку евакуації з Кабулу МЗС заявляло, що "загалом понад 150 українців, членів їхніх родин та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану".

Коли 22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД вивіз із захопленого талібами Кабулу 83 людини, серед них були 31 українець. Тоді голова президентського офісу Андрій Єрмак говорив про ще "понад 100" українців, які хочуть виїхати з Афганістану.

28 серпня пан Єрмак казав, що з Афганістану вивезли всіх українців, які зверталися за допомогою.

"Можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану і сконтактували з МЗС України, з нашими військовими, які були у Кабулі… ми вже усіх евакуювали", - казав голова Офісу президента в аеропорту "Бориспіль".

Водночас впродовж останніх днів МЗС та посольство України в Таджикистані отримали нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану.