"Токсична ера" етильованого бензину завершена

13 хвилин(и) тому

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Нині вже немає жодної країни, яка б використовувала етильований бензин для машин, заявили у природоохоронній програмі ООН.

Надзвичайно токсичне пальне з домішками свинцю забруднювало повітря, ґрунти і воду впродовж майже сторіччя.

Воно викликало захворювання серця, рак та інсульти. Його також пов'язували із проблемами розвитку мозку у дітей.

Більшість заможних країн заборонили це паливо ще у 1980-х. Але лише у липні цього року Алжир - остання країна, де все ще використовували етильований бензин - використала усі запаси цього пального.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттерреш назвав відмову від етильованого бензину "міжнародною історією успіху".

"Відмова від використання етильованого бензину може запобігти одному мільйону дочасних смертей від захворювань серця, інсультів та раку. Це також захистить дітей, розвиток мозку яких зазнав шкоди через вплив свинцю", - заявив генсек.

Свинець почали додавати у пальне на початку 1920-х як "присадку", щоб підвищити його ефективність. Слово "етил" використовували спеціально, аби не лякати споживачів свинцем.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Від початку 1920-х свинець додавали у пальне по всьому світу

Перший тривожний дзвіночок пролунав у 1924 році, коли на американському нафтовому гіганті Standard Oil померли п'ять робітників, а ще десятки були госпіталізовані.

Попри це, свинець додавали у бензин по всьому світу до 1970-х.

Після цього багатші країни поступово почали відмовлятися від шкідливого пального, проте ще на початку 2000-их було 86 країн, де авто все ще заправляли цим пальним.

У Північній Кореї, М'янмі та Афганістані його припинили продавати до 2016. Після цього етильоване пальне використовували лише в Іраку, Ємені та Алжирі, - аж до останнього часу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Алжир, остання країна, де продавався етильований бензин, використала усі його запаси у липні

Природоохоронна програма ООН працювала з урядами, компаніями та громадськістю, щоб покласти край використанню цього пального від 2002 року.

"В історії з етильованим бензином, як в мініатюрі, відбилися усі помилки людства на кожному щаблі суспільства (щодо довкілля)", - заявила виконавча директорка програми Інгер Андерсен.

Разом із тим, каже вона, відмова від етильованого пального показує і те, що "людство може навчитися з помилок і виправити те, що наробило".

У Greenpeace привітали те, що назвали "кінцем токсичної ери".

"Це свідчить, що якщо ми можемо відмовитися від одного з найбільш небезпечних і брудних пального ХХ сторіччя, ми можемо взагалі відмовитися від викопаного палива", - заявила Танділь Чіньявану, представниця Greenpeace.