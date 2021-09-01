Про США в "Норманді", "Джавеліни" та космос. Перший день Зеленського в Штатах

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Сайт президента України

Президент Володимир Зеленський сподівається на залучення США до нормандського формату перемовин щодо конфлікту на сході України, розраховує на гарантії з боку США щодо "Північного потоку-2" та більшу залученість Вашингтону в питаннях інтеграції України в НАТО.

Про це український президент заявив під час першого дня свого візиту до Америки. Спілкування з журналістами відбулося після презентації програми трансформації України для аналітичних центрів США, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, Зеленський виступив за залучення США до Нормандського формату перемовин щодо конфлікту на Донбасі - зараз цей формат включає Росію, Україну, Німеччину та Францію.

"Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації, - сказав Зеленський. - І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону".

Він підкреслив, що це не лише питання України, а питання безпеки всього регіону, включаючи Молдову, Білорусь та країни Балтії.

НАТО, "Північний потік-2" та санкції

Зеленський подякував за підтримку США в басейнах Чорного та Азовського морів.

"Люди бачать підтримку з боку НАТО і те, що ми не наодинці. Така присутність важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні!", - підкреслив президент.

За його словами, вступ в НАТО для України не стратегія, а тактика.

"Немає часу на стратегію", - підкреслив він, попросивши, зокрема, про допомогу в розбудові українського флоту.

"Ми не просимо подарунків - нам потрібні можливості, доступ до дешевих кредитів", - наголосив президент.

Автор фото, Сайт президента України

Окремо Зеленський згадав ситуацію з російсько-німецьким газопроводом "Північний потік-2", з якого США зняли санкції в травні цього року.

"Якщо добудують, то ми ще поборемося - як він буде працювати, - сказав глава держави. - У разі працюючого "Північого потоку", хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку, перш за все, Сполучених Штатів Америки. Тому що до них довіра більша ніж до деяких інших партнерів".

На уточнювальне запитання журналістів, чи йдеться про санкції, він сказав: "Так, маю на увазі санкції".

Космос та "Джавеліни"

Загалом у перший день візиту до США Зеленський зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм, міністром оборони США Ллойдом Остіном, президентом групи Світового банку Девідом Малпассом та керівником NASA Біллом Нельсоном.

Українська делегація підписала кілька документів про співпрацю у військовій, енергетичній та космічній сфері.

Зокрема, як повідомляє пресслужба президента, Ллойд Остін повідомив, що США ухвалили рішення про виділення додаткової безпекової допомоги Україні в обсязі $60 млн, включно із закупівлею переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Автор фото, Сайт президента України Підпис до фото, Зеленський з міністром оборони США (праворуч)

Міністр Остін запевнив, що Сполучені Штати залишаються відданими Україні, повідомляє пресслужба Міноборони США. Він також подякував Україні за допомогу в Афганістані та за евакуацію.

"Наша підтримка суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень непохитна, - заявив міністр на початку зустрічі. - Ми знову закликаємо Росію припинити окупацію Криму та припинити розпалювання конфлікту на сході України, і ми продовжимо стояти з вами перед обличчям цієї російської агресії".

Пізніше міністерства оборони США та України підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

З керівником NASA Зеленський обговорив перспективи участі українських підприємств у проєкті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда", а також проєкти, до яких Україна може долучитися "зі своїми унікальними космічними технологіями".

"Україна має знову стати космічною державою. Дослідження та використання космічного простору в мирних цілях - важливий компонент партнерства між Україною та США", - наголосив Зеленський.

Автор фото, Сайт президент України Підпис до фото, Президент також відвідав NASA

Космічні агентства України та США підписали меморандум щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів, надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.

Крім того, президент запросив керівника NASA відвідати Україну і він, як стверджує пресслужба глави держави, "прийняв запрошення президента".

Наприкінці дня президент взяв участь у презентації плану трансформації України для провідних американських аналітичних центрів.

За словами Зеленського, йдеться про понад 80 проектів на загальну суму 277 млрд доларів, які включають кошти з бюджету та іноземні інвестиції.

"Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей - будуємо успішну та стійку Україну", - цитує Зеленського його пресслужба.

Далі - Байден та Каліфорнія

Очікується, що 1 вересня Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а наступного дня вирушить до Каліфорнії, де проведе зустрічі з представниками американського бізнесу.

Автор фото, Сайт президента України Підпис до фото, У перший день візиту подружжя Зеленських також відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні

Неофіційно звучала інформація, що були перемовини про зустріч Зеленського з винахідником та засновником SpaceX Ілоном Маском та гендиректором Apple Тімом Куком. А також, що український президент може прочитати лекцію в Стенфордському університеті.

Офіційно цю інформацію не підтверджували.