До України йде похолодання. +13 вдень

4 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

На Україну чекає значне похолодання. Температура місцями опуститься до 13-15 градусів вдень. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Пониження температур, за прогнозами, відбудеться з 1 вересня у північних і західних областях. На решті території буде тепло.

1 вересня вологе і прохолодне повітря атлантичного походження визначатиме погоду західних, північних, частково центральних областей. У цей день у західних областях буде 15-20 градусів, на решті території 21-26 градусів.

2 вересня температура у Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях буде 13-15 градусів вдень. Найтепліше буде у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях 22-24 градуси.

1 вересня у західних та у більшості північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. При цьому на Закарпатті та у Карпатах дощі будуть сильні.

У четвер, 2 вересня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози, в північних і західних областях.

Автор фото, meteo.gov.ua/ Підпис до фото, Прогноз на 2 вересня

У Києві вдень 1 вересня буде короткочасний дощ, можлива гроза; температура вночі 12-14 градусів, вдень 21-23 градусів.

2 у столиці вересня місцями невеликий дощ. Температура вночі 11-13; вдень 14-16 градусів.

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