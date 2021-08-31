На Кавказі українських альпіністів накрила лавина
Троє альпіністів з України постраждали через сходження лавини на горі Казбек на Кавказі. Про це повідомило МНС Північної Осетії.
Російські ЗМІ з посиланням на рятувальників повідомляють, що очевидець зміг витягти зі снігу жінку.
Травми, зокрема, перелом ноги, отримали троє людей.
Більше деталей про стан здоров'я альпіністів поки що не повідомляють.
Є інформація, що група пішла у гори зі сторони Грузії. Стихія застала їх на нейтральній території.
Лавина зійшла на висоті близько 4,7 км.
За інформацією грузинського телеканалу "Руставі-2", трьох поранених доставили у лікарню.
Гора Казбек або Мкинварцвері знаходиться на кордоні Грузії та Росії.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски