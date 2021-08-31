На Кавказі українських альпіністів накрила лавина

20 хвилин(и) тому

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Троє альпіністів з України постраждали через сходження лавини на горі Казбек на Кавказі. Про це повідомило МНС Північної Осетії.

Російські ЗМІ з посиланням на рятувальників повідомляють, що очевидець зміг витягти зі снігу жінку.

Травми, зокрема, перелом ноги, отримали троє людей.

Більше деталей про стан здоров'я альпіністів поки що не повідомляють.

Є інформація, що група пішла у гори зі сторони Грузії. Стихія застала їх на нейтральній території.

Лавина зійшла на висоті близько 4,7 км.

За інформацією грузинського телеканалу "Руставі-2", трьох поранених доставили у лікарню.

Гора Казбек або Мкинварцвері знаходиться на кордоні Грузії та Росії.

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