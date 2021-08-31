Правила в'їзду до Європи. Куди можна без тестів і щеплень
Міністерство закордонних справ перерахувало усі країни Європи, які відкриті для українців.
Список країн з правилами в'їзду МЗС опублікували у Facebook, зазначивши, що ці правила постійно змінюються і тому перед поїздкою їх потрібно перевіряти ще раз.
Без вимоги ПЛР-тесту і вакцинації станом на 31 серпня для українців відкриті три країни: Албанія, Естонія й Іспанія.
Повну вакцинацію вимагають дві країни: Ісландія і Чехія.
ПЛР-тест та/або повну вакцинацію вимагають 30 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія і Швеція.
"Чи потрібно проходити карантин або робити додатковий ПЛР-тест по прибуттю, чи однакові правила при перетині кордону автотранспортом та подорожі літаком - ці та багато інших нюансів є дуже важливими і можуть варіюватися від країни до країни", - йдеться у повідомленні МЗС.
У МЗС радять перед мандрівкою перевіряти актуальний режим в'їзду та транзиту на онлайн-мапі.
Так, 30 серпня змінила правила в'їзду для українців Італія. Там скасували обов'язкову п'ятиденну ізоляцію для туристів з сертифікатами про вакцинацію.
Для того, щоб подорожувати до Італії потрібно за 72 години до приїзду зробити тест на Covid-19, заповнити онлайн форму санітарного контролю і надати "зелений" сертифікат (Green Pass) європейського зразка про повний курс вакцинації.
Що таке COVID-сертифікат
У серпні ЄС визнав українські ковід-сертифікати з застосунку "Дія". Їх долучили до системи ковід-сертифікатів ЄС.
Зараз усі українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть оновити застосунок до нової версії та згенерувати свій ковід-сертифікат.
Ковід-сертифікат - це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію і з яким стануть можливі подорожі до ЄС.
Для отримання сертифіката потрібно пройти повний курс щеплення від коронавірусу і завантажити застосунок "Дія".
Ось алгоритм завантаження сертифіката:
✅ В оновленій версії застосунку треба натиснути "Послуги"
✅Обрати "COVID-сертифікат"
✅Підписати Дія.Підписом заяву на передання даних з Електронної системи охорони здоров'я до Дії
✅Натиснути "Отримати сертифікат"
✅COVID-сертифікат з'явиться у вашому смартфоні.
Перевірити дійсність можна буде за QR-кодом.
Сертифікат захищений цифровим підписом і його неможливо підробити. Такі сертифікати вимагають в аеропортах. У деяких країнах ковід-сертифікати вимагають у ресторанах та інших закладах для дозвілля.
Чи дійсний паперовий сертифікат
Електронний ковід-сертифікат та паперовий, який кілька місяців вже виписують українські сімейні лікарі - це різні речі.
Паперовий сертифікат з мокрими печатками - це документ, хоча на рівні ЄС його офіційно не визнають. Попри те, що низка країн і ухвалили рішення приймати його як підтвердження вакцинації.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що паперові сертифікати дійсні і можуть використовуватися як аналоги цифровим.
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