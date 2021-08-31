Сьомий день Паралімпіади: 13 медалей, три золота

24 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Максим Коваль завоював для України золото

У сьомий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020 українська збірна завоювала 13 медалей.

Українські спортсмени вибороли три золоті, шість срібних і чотири бронзові медалі

Золото:

Андрій Трусов (плавання, 50 м в/с, клас - S7),

Максим Крипак (плавання, 100 м батерфляй, клас - S10),

Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F20)

Срібло:

Оксана Ботурчук (легка атлетика, 400 м, клас - T12)

Єгор Дементьєв (велошосе, перегони з роздільним стартом, клас - C5)

Максим Веракса (плавання, 100 м в/c, клас - S12)

Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F20)

Юлія Шуляр (легка атлетика, 400 м, клас - Т20)

Наталія Кобзар (легка атлетика, 400 м, клас - Т37)

Бронза:

Василь Крайник (плавання, 200 м комплекс, клас - SМ14)

Євгеній Богодайко (плавання, 50 м в/с, клас - S7)

Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м в/c, клас - S6)

Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирило Гаращенко (мікстестафета 4х100 м в/с, класи S11-S13)

У шостий день Паралімпійських ігор у Токіо українські спортсмени завоювали одинадцять медалей - дві золоті, п'ять срібних і чотири бронзові.

Попереду ще п'ять днів Ігор у Токіо.

Збірна України залишається на п'ятому місці у медальному заліку. Українці завоювали 54 медалі.

Україна на 5-му місці у командному заліку з 67 медалями. З них 15 - золоті, 33 - срібні, 19 - бронзових.

Лідирує у медальному заліку Паралімпіади збірна Китаю. У них 132 медалі.