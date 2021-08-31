Зеленський у США назвав російський газ найбруднішим у світі

43 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.ua

Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський заявив, що російський газ є найбруднішим у світі, зустрівся з керівником NASA та з міністром енергетики США.

З міністром енергетики Дженніфер Гренхольм пан Зеленський обговорив газопровід "Північний потік - 2", який Росія будує в обхід України.

"Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції", - зазначив президент України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї. Президент говорив про потребу регулярних консультацій у форматі Україна - Німеччина - США для збереження українського транзиту.

У травні США скасували санкції проти компаній, що будують газопровід "Північний потік - 2".

В Україні "Північний потік-2" сприймають як загрозу економічним інтересам, яка може залишити українську ГТС без роботи. Оглядачі також вважають транзит російського газу територією України запобіжником повномасштабного вторгнення Росії, а відсутність цього запобіжника називають загрозою національній безпеці.

Автор фото, president.gov.ua

Також у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрівся з керівником NASA Біллом Нельсоном.

"Україна має знову стати космічною державою", - заявив президент керівнику NASA.

Сторони обговорили перспективи участі українських підприємств у програмі дослідження Місяця "Артеміда".

Автор фото, president.gov.ua

Володимир Зеленський вперше відвідує США за президентства Джо Байдена. Найважливіша зустріч цього візиту, з господарем Білого дому, має відбутися 1 вересня.

Головною темою перемовин лідерів держав називають "безпекові питання".

Йдеться про протидію російській агресії щодо України, безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупацію Криму, посилення енергетичної безпеки України, військову та військово-оборонну взаємодію між Україною та США.

Візит Зеленського до США відбувається у не найкращі часи. Кінець серпня - це мертвий сезон в політичному житті США, адже з 7 серпня по 20 вересня Конгрес йде на канікули.

Затьмарити поїздку також може криза, яка розгорнулася в Афганістані після того, як Джо Байден ухвалив рішення вивести американські війська з цієї країни.