США вийшли з Афганістану, у Британії гниє врожай, журналістка ВВС покинула Москву. Теленовини ВВС
У випуску 31 серпня:
- Американські військові повністю залишили Афганістан. Репортаж з міжнародного аеропорту Кабула, у який увійшли таліби.
- Захід вивчає свої помилки в Афганістані, а пересічні афганці дивляться у майбутнє — страхи і надії людей.
- Росія посилює тиск на журналістів: багаторічного спецкора ВВС Сару Рейнсфорд видворяють з країни.
- На британських полях гниє врожай — його просто немає кому збирати. Чи з'явиться шанс для українських заробітчан?
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