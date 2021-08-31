США вийшли з Афганістану, у Британії гниє врожай, журналістка ВВС покинула Москву. Теленовини ВВС

У випуску 31 серпня:

  • Американські військові повністю залишили Афганістан. Репортаж з міжнародного аеропорту Кабула, у який увійшли таліби.
  • Захід вивчає свої помилки в Афганістані, а пересічні афганці дивляться у майбутнє — страхи і надії людей.
  • Росія посилює тиск на журналістів: багаторічного спецкора ВВС Сару Рейнсфорд видворяють з країни.
  • На британських полях гниє врожай — його просто немає кому збирати. Чи з'явиться шанс для українських заробітчан?

Читайте також: "Мої останні рядки з Росії". Кореспондентка ВВС Сара Рейнсфорд, яку вислала російська влада

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.