Ера невтручання. Нова доктрина Байдена

20 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден у зверненні до нації у вівторок пообіцяв, що у зовнішній політиці США починається нова ера: Америка надалі не буде насаджувати демократію в інших країнах військовим шляхом.

Байден назвав масову евакуацію з Кабула, яка викликала жорстку критику в США, успіхом, на який здатні тільки Сполучені Штати, і заявив, що варіант залишатися в Афганістані після 31 серпня не розглядався.

"Війна в Афганістані закінчилася", - підкреслив президент.

Він пообіцяв допомогти вибратися з Афганістану американцям, що залишаються там, якщо вони захочуть виїхати, і пригрозив бойовикам "Ісламської держави" в Афганістані: "Розбиратися з вами ми ще не закінчили".

Водночас Байден заявив, що в майбутньому для війни з тероризмом американцям не обов'язково мати війська на місцях.

Джо Байден зазначив, що США будуть продовжувати захищати права і свободи в світі дипломатичними і економічними методами.

Як повідомляє з Вашингтона кореспондент ВВС Гарі О'Доног'ю, Джо Байден вже довгі роки був прихильним ідеї, що США не повинні вести війни в інших країнах, як в Афганістані, і не повинні намагатися переробляти чужі політичні інститути за своєю подобою.

"Це новий байденізм, якщо хочете, - каже О'Доног'ю. - І тепер ми бачимо, як він встановлює новий підхід - нову доктрину".