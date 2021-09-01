На Одещині п'яні ліцеїсти станцювали на даху авто перед лінійкою. На них склали протоколи

38 хвилин(и) тому

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У Подільську Одеської області поліцейські притягнули до відповідальності юнаків, які перебували на території місцевого ліцею у нетверезому стані та порушували публічний порядок перед урочистостями до 1 вересня.

Про це повідомляє управління національної поліції Одеської області.

Інцидент стався 1 вересня у Подільському професійно-технічному ліцеї.

"Перед початком урочистостей до Дня знань у двір ліцею заїхав автомобіль ВАЗ, на даху якого під голосну музику влаштували танці двоє юнаків", - йдеться в повідомленні.

У всіх трьох порушників - хлопців 16-ти та 17-ти років, які були на даху, та 18-річного водія авто - поліція виявила ознаки сп'яніння.

Щодо перших двох поліція склала протоколи за появу у громадському місці в п'яному вигляді, щодо водія - протокол за кермування транспортом у нетверезому стані.

Крім того, поліція склала протокол щодо ще одного 17-річного студента ліцею, який прийшов на лінійку нетверезим.

"Урочисті заходи відбулися за планом, а правопорушники відповідатимуть згідно з чинним законодавством",- прокоментував подію начальник Подільського районного управління нацполіція Олександр Ноздратенко.