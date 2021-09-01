На Одещині п'яні ліцеїсти станцювали на даху авто перед лінійкою. На них склали протоколи
У Подільську Одеської області поліцейські притягнули до відповідальності юнаків, які перебували на території місцевого ліцею у нетверезому стані та порушували публічний порядок перед урочистостями до 1 вересня.
Про це повідомляє управління національної поліції Одеської області.
Інцидент стався 1 вересня у Подільському професійно-технічному ліцеї.
"Перед початком урочистостей до Дня знань у двір ліцею заїхав автомобіль ВАЗ, на даху якого під голосну музику влаштували танці двоє юнаків", - йдеться в повідомленні.
У всіх трьох порушників - хлопців 16-ти та 17-ти років, які були на даху, та 18-річного водія авто - поліція виявила ознаки сп'яніння.
Щодо перших двох поліція склала протоколи за появу у громадському місці в п'яному вигляді, щодо водія - протокол за кермування транспортом у нетверезому стані.
Крім того, поліція склала протокол щодо ще одного 17-річного студента ліцею, який прийшов на лінійку нетверезим.
"Урочисті заходи відбулися за планом, а правопорушники відповідатимуть згідно з чинним законодавством",- прокоментував подію начальник Подільського районного управління нацполіція Олександр Ноздратенко.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски