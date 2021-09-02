"Чоловіча розмова" та "приємні слова". Зеленський розповів деталі перемовин з Байденом

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив про всебічну підтримку України з боку США під час перемовин з американським колегою Джо Байденом в Вашингтоні.

Перемовини завершилися в ніч на четвер за київським часом.

Після них президенти не дали пресконференцію, але оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства, де задекларували поглиблення співпраці у всіх сферах - від безпеки і оборони до змін клімату та захисту прав людини.

Крім того, про деталі перемовин журналістам розповів сам Зеленський.

Він окремо відзначив, що перемовини тривали не годину, як було заплановано, а дві. Що, на його думку, свідчить про зацікавленість американської сторони.

Про НАТО, Донбас та "Північний потік-2"

Зеленський визнав, що сюрпризів під час перемовин не було. Президенти обговорили все, що декларувалося напередодні спершу у форматі віч-на-віч, а потім у розширеному форматі.

Тобто безпекові питання, ситуацію на Донбасі та в Криму, енергетику, реформи в Україні тощо.

Автор фото, Сайт президента України

Український президент підтвердив, що запропонував Байдену формат входження США в процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Досі на міжнародній арені головні процеси відбувалися в нормандському форматі, який передбачає участь України, Росії, Німеччини та Франції.

"США будуть думати про мою пропозицію. Тому що до зустрічі я не проговорював ці деталі і не передавав їх", - повідомив Зеленський.

Також Україна, за його словами, надала США пропозиції з забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.

"Деякі наші пропозиції були новими для США. Вони зацікавлені. Ми домовилися, що вони пророблять деталі цих пропозицій і тоді буде відповідь", - розповів глава держави.

За його словами, до України запланований візит міністра оборони США, за участі якого більш детально проговорять це питання.

Автор фото, Сайт президента України

У питанні майбутнього вступу України в НАТО, через яке Зеленський не раз дорікав американському президенту і скаржився на недостатню підтримку США, український президент цього разу був стриманішим.

"Підтримка була, термінів не було", - повідомив Зеленський, відповідаючи на питання, чи назвав Байден якісь терміни ймовірного вступу України в Альянс.

Одним з найскладніших питань для перемовин очікувано став російсько-німецький газопровід "Північний потік-2", з якого США в травні зняли санкцій, чим викликали обурення з боку української сторони.

За словами Зеленського, Україна "отримала важливі гарантії" від Байдена, що у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України з боку Росії чи інших сторін проєкту США гарантують запровадження санкцій проти "Північного потоку - 2".

"Я вважаю, що з нашого боку це велика перемога, хоча це складне питання", - наголосив він.

Чи відбулась хімія?

Загалом Зеленський заявив, що задоволений атмосферою розмови з американським колегою.

"Я не знаю, чи виникла хімія, важко сказати, - сказав він. - Я вважаю, що зустріч була у нормальній, продуктивній, не в постійно сонячній атмосфері. Але в такій чоловічій розмові".

Автор фото, Сайт президента України

"Я від президента чув лише приємні слова. Негативу з боку США до України до мене особисто, до моєї команди, до Офісу президента, негативу не було зовсім. Жодного слова", - підкреслив Зеленський.

Український президент також висловив переконання, що Джо Байден відвідає Україну в ролі президента США, хоча визнав, що під час перемовин це питання детально не проговорювали.

Далі - Сан-Франциско та Лос-Анджелес

Після перемовин делегація відбула в Каліфорнію. Спершу в планах відвідання Сан-Франциско, а потім Лос-Анджелеса.

"Там важливі зустрічі з технологічними, цифровими гігантами та Apple. Думаю, там також буде позитивний результат щодо присутності на українському ринку", - повідомив президент.

Автор фото, Сайт президента України

Загалом, за його словами, у США планується підписати понад 20 документів.

Як повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, зранку 2 вересня за місцевим часом президент зустрінеться з керівником Apple Тімом Куком.

Потім планується виступ у Стенфордському університеті, спілкування із інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини.

Також запланована зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини і ознайомлення з роботою національної гвардії Каліфорнії.