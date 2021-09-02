З язиком і монументом Вашингтона. У мережі ґвалт через фото речника Зеленського у США

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram Сергій Никифоров

У соцмережах гарячу дискусію викликало фото нового прессекретаря українського президента Сергія Никифорова - на ньому речник, висолопивши язика, неначе тримає пальцями за кінчик Монумент Вашингтона.

Фото Никифоров виклав у своєму Instagram під час офіційного візиту Володимира Зеленського до США, напередодні зустрічі українського та американського президентів.

Такий жест нового речника Зеленського, якого призначили на посаду в червні після відставки Юлії Мендель, викликав шквал критики в мережі.

"Хлопчику, скільки тобі років", "іспанський сором", "дурне поїхало в турне" - такі коментарі залишили користувачі під постом Никифорова.

Втім фото розійшлося далеко за межами Instagram. Користувачі порівнюють Никифорова з попередньою речницею Зеленського Юлією Мендель, яка обіймала цю посаду два роки.

Її неодноразово критикували в мережі за неоднозначну поведінку та провокаційні заяви.

Відразу після відставки, яку офіційно пояснили тим, що Мендель втомилася від несправедливого хейту в мережі, ексречниця опублікувала автобіографічну книгу "Кожен з нас президент", яка так само викликала багато неоднозначних відгуків.

За кілька місяців, у червні цього року на посаду речника призначили Сергія Никифорова, у минулому тележурналіста Euronews та телеведучого "України 24".

"Прессекретар президента України... Не Мендель, як то кажуть, єдиною", - іронізує користувачка Таня Бойко в Twitter.

"Важко назвати такі фото адекватними. Так і хочеться сказати: або галстук зніми, або труси одягни", - обурюється у Facebook користувач Валерій Клочок.

"Той незручний момент, коли ти думаєш, що Юлія Мендель була не такою вже й поганою", - пише Сергій Сумленний.

Втім, попри критику, чимало користувачів стали на захист Никифорова, звинувативши його критиків в обмеженості та "совковому" мисленні.

"Ой, ну прямо таки! Розкудкудахкались! Сфоткався із язиком на фоні монументу Вашингтону. От жах! Нічого такого в цьому фото не бачу. Звичайна жива людина", - пише користувачка Анастасія Гусарєва.

"Десятки, сотні моїх френдів уже другий день обговорюють не успіх саміту Україна-США, не вигідні нашій країні угоди і не зміцнення співпраці з наймогутнішою країною світу, а жартівливу фотографію прессекретаря Зеленського. Вам самим не набридло бути знаряддям інформаційної війни Росії?" - обурюється користувач Дмитро Сіманський.