Сльозогінний газ та перцеві балончики: "Талібан" розігнав протест жінок у Кабулі

54 хвилин(и) тому

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Представники "Талібану" розігнали демонстрацію жінок у Кабулі, які вийшли на захист своїх прав після того, як таліби захопили владу в Афганістані.

Учасниці протесту кажуть, що таліби використали проти них сльозогінний газ та перцеві балончики, коли вони намагалися пройти від мосту до президентського палацу.

Водночас таліби заявили, що протест вийшов з-під контролю, повідомляє афганське ЗМІ Tolo News.

Це останній із кількох протестів жінок у Кабулі та Гераті.

Жінки хочуть мати право працювати і бути включеними до складу уряду. "Талібан" заявив, що найближчими днями оголосить про склад своєї адміністрації.

Таліби кажуть, що жінки можуть брати участь в роботі уряду, але не обіймати посади міністрів.

Багато жінок побоюються повернення того ставлення, з яким вони стикалися, коли таліби були при владі у 1996-2001 роках. Тоді жінок змушували закривати обличчя на вулиці, а навіть за незначні проступки їм загрожували жорсткі покарання.

"Двадцять п'ять років тому, коли прийшли таліби, вони не давали мені ходити до школи", - розповіла виданню Tolo журналістка Азіта Назімі.

"Після п'яти років їхнього правління я провчилася 25 років і наполегливо працювала. Заради нашого кращого майбутнього ми не допустимо цього", - додала вона

Інша демонстрантка, Сорая, сказала Reuters, що таліби використовували фізичну силу: "Вони також били жінок зброєю по голові, й у жінок йшла кров".

Тим часом в долині Панджшер, на північ від Кабула, тривають сутички - там бойовики опору виступили проти талібів.

Таліби стверджують, що вони взяли під контроль ще два райони і прямують до центру провінції.

Водночас представник Фронту національного опору Афганістану (ФНОА) заявив, що важкі бої тривають і тисячі талібів потрапили в оточення.

Долина Панджшер, де проживає від 150 000 до 200 000 людей, була центром опору, коли Афганістан був під радянською окупацією у 1980-х роках та під час попереднього періоду правління талібів.

Лідер ФНОА Ахмад Масуд високо оцінив протести жінок у Гераті та сказав, що Панджшер продовжує чинити опір.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, National Resistance Front fighters say they've resisted the Taliban offensive

Тим часом афганська авіакомпанія Ariana оголосила про відновлення внутрішніх рейсів до трьох міст: Герата, Мазарі-Шаріфа та Кандагара.

Телеканал "Аль-Джазіра" процитував посла Катару, який сказав, що технічній групі з Катару вдалося знову відкрити аеропорт для рейсів з допомогою.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю їде до Катару, який відіграє ключову посередницьку роль в Афганістані. Водночас не очікують, що він зустрічатиметься з представниками "Талібану".

Голова пакистанської міжвідомчої розвідки (ISI) генерал Фаїз Хамід прибув до Кабула, але не повідомив журналістам жодної інформації.

На початку цього тижня чиновник сказав Reuters, що може допомогти талібам реорганізувати афганську армію.

Західні держави звинуватили ISI у підтримці руху "Талібан", однак Пакистан це заперечує.