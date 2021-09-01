Перші заяви Байдена і Зеленського: про полонених, НАТО і допомогу
Президенти України та США - Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися в Білому домі. Перед переговорами у розширеному форматі та зустріччю тет-а-тет сторони обмінялися заявами.
Зустріч відбулася в Овальному кабінеті Білого дому у присутності журналістів.
Джо Байден привітав Володимира Зеленського і наголосив, що у 30-ту річницю незалежності України партнерство між двома державами міцніше ніж коли-небудь, і стане ще міцнішим.
"Україна і США мають спільні цінності, ми також віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи - щоби вона була цілісною, вільною та мирною", - зазначив Байден на початку зустрічі з українським президентом.
Він розповів, що на зустрічі з Зеленським говоритимуть, зокрема, про подальшу підтримку України для реалізації демократичних реформ.
"Ми відновили роботу Комісії зі стратегічного партнерства між нашими країнами, і надаємо Україні новий пакет допомоги у галузі безпеки у розмірі 60 млн доларів", - сказав президент США.
Крім того, за словами Байдена, США і Україна розпочинають новий діалог з питань енергетики та клімату. І не оминуть тему протидії коронавірусу.
"І звичайно, ми говоритимемо про нашу поточну боротьбу з COVID-19. США пожертвували 2,2 млн доз вакцин Україні за допомогою ініціативи COVAX, і планують надати ще більше", - наголосив Байден.
Звільнення полонених і вступ в НАТО
Своєю чергою президент Володимир Зеленський попросив у президента США допомогти визволити незаконно ув'язнених Росією українців.
"Ми зранку передали вашій команді список людей, які перебувають у полоні на окупованій частині Донбасу, в Криму, в Росії. І їх близько 450 людей", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що на зустрічі планує обговорити, яку роль та допомогу Україні можуть надати США в цьому питанні. На що Байден подякував і відповів, що вони поговорять про це.
Він також анонсував теми розмови з президентом Байденом на подальшій зустрічі.
"Сьогодні в моїй адженді багато важливих питань для обох наших країн. І я не знаю, чи вистачить у нас часу на обговорення всіх цих питань, але ми спробуємо знайти відповіді на них", - сказав він.
За його словами, пріоритетним напрямком перемовин будуть питання безпеки на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Чорному та Азовському морях.
Є в порядку денного і питання енергетичної безпеки для України і для всієї Європи через запуск "Північного потоку-2".
Зеленський додав, що хоче поговорити з Байденом про можливу роль у США у їх залученні до процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
"Також хотів би з паном президентом Байденом обговорити їх бачення, роль та терміни України в НАТО", - сказав Зеленський.
Попереду зустріч з Джо Байденом тет-а-тет та зустріч делегацій обох країн.
Очікується, що після зустрічі з Байденом Зеленський вирушить до Каліфорнії, де проведе зустрічі з представниками американського бізнесу.
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