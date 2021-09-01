Перші заяви Байдена і Зеленського: про полонених, НАТО і допомогу

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента України

Президенти України та США - Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися в Білому домі. Перед переговорами у розширеному форматі та зустріччю тет-а-тет сторони обмінялися заявами.

Зустріч відбулася в Овальному кабінеті Білого дому у присутності журналістів.

Джо Байден привітав Володимира Зеленського і наголосив, що у 30-ту річницю незалежності України партнерство між двома державами міцніше ніж коли-небудь, і стане ще міцнішим.

"Україна і США мають спільні цінності, ми також віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи - щоби вона була цілісною, вільною та мирною", - зазначив Байден на початку зустрічі з українським президентом.

Він розповів, що на зустрічі з Зеленським говоритимуть, зокрема, про подальшу підтримку України для реалізації демократичних реформ.

"Ми відновили роботу Комісії зі стратегічного партнерства між нашими країнами, і надаємо Україні новий пакет допомоги у галузі безпеки у розмірі 60 млн доларів", - сказав президент США.

Автор фото, Офіс президента

Крім того, за словами Байдена, США і Україна розпочинають новий діалог з питань енергетики та клімату. І не оминуть тему протидії коронавірусу.

"І звичайно, ми говоритимемо про нашу поточну боротьбу з COVID-19. США пожертвували 2,2 млн доз вакцин Україні за допомогою ініціативи COVAX, і планують надати ще більше", - наголосив Байден.

Звільнення полонених і вступ в НАТО

Своєю чергою президент Володимир Зеленський попросив у президента США допомогти визволити незаконно ув'язнених Росією українців.

"Ми зранку передали вашій команді список людей, які перебувають у полоні на окупованій частині Донбасу, в Криму, в Росії. І їх близько 450 людей", - сказав Зеленський.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Меморіальний музей Голо

Президент зазначив, що на зустрічі планує обговорити, яку роль та допомогу Україні можуть надати США в цьому питанні. На що Байден подякував і відповів, що вони поговорять про це.

Він також анонсував теми розмови з президентом Байденом на подальшій зустрічі.

"Сьогодні в моїй адженді багато важливих питань для обох наших країн. І я не знаю, чи вистачить у нас часу на обговорення всіх цих питань, але ми спробуємо знайти відповіді на них", - сказав він.

За його словами, пріоритетним напрямком перемовин будуть питання безпеки на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Чорному та Азовському морях.

Є в порядку денного і питання енергетичної безпеки для України і для всієї Європи через запуск "Північного потоку-2".

Зеленський додав, що хоче поговорити з Байденом про можливу роль у США у їх залученні до процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Також хотів би з паном президентом Байденом обговорити їх бачення, роль та терміни України в НАТО", - сказав Зеленський.

Попереду зустріч з Джо Байденом тет-а-тет та зустріч делегацій обох країн.

Очікується, що після зустрічі з Байденом Зеленський вирушить до Каліфорнії, де проведе зустрічі з представниками американського бізнесу.