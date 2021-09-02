Ведучий Джо Роган захворів на Covid-19. Перед тим він потрапив у скандал через вакцинацію
Популярний американський ведучий, автор подкасту The Joe Rogan Experience (JRE) Джо Роган повідомив, що захворів на Covid.
Це сталося на тлі квітневого скандалу, коли в одному зі своїх подкастів ведучий заявив, що молодим здоровим людям вакцина від коронавірусу не потрібна.
Це викликало негативну реакцію. Пізніше Роган визнав, що міг помилятися і пояснив: "Я не антивакцинатор".
Щеплення проти коронавірусу доступне всім мешканцям США, що досягли 12 років.
Майже 62% американців отримали хоча б одну дозу. Однак наразі спостерігають сповільнення темпів вакцинації, особливо у південних штатах. Це частково пояснюють тим, що молодь не поспішає щеплюватися.
У США зареєстрували майже 39,4 млн випадків Covid-19 та понад 642 тис. смертей - це найвищі показники у світі.
54-річний Роган повідомив своїм 13,1 млн підписників в Instagram, що перервав шоу у Флориді, коли відчув "втому", "пригніченість" та головний біль.
Він додав, що одужує, але йому доведеться відкласти наступний виступ.
"Сердечна подяка сучасній медицині за те, що витягла мене з цього так швидко і легко", - сказав він в кінці свого допису.
Незрозуміло, чи був він вакцинований.
Джо Роган - стендапер і телеведучий, що став медіамагнатом, відомий своїм прямолінійним, а іноді й провокаційним стилем в ефірі.
Він брав інтерв'ю з такими відомими політиками, як Берні Сандерс, зірками, як Каньє Вест чи Майлі Сайрус, та курив марихуану з Ілоном Маском під час подкасту.
З 2020 року його подкаст JRE виходить ексклюзивно на сервісі Spotify, з яким Роган уклав договір на 100 мільйонів доларів.
У нього також мільйони підписників в Instagram та в Twitter.
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