Ведучий Джо Роган захворів на Covid-19. Перед тим він потрапив у скандал через вакцинацію

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У квітні Джо Роган закликав не вакцинувати молодь від коронавірусу

Популярний американський ведучий, автор подкасту The Joe Rogan Experience (JRE) Джо Роган повідомив, що захворів на Covid.

Це сталося на тлі квітневого скандалу, коли в одному зі своїх подкастів ведучий заявив, що молодим здоровим людям вакцина від коронавірусу не потрібна.

Це викликало негативну реакцію. Пізніше Роган визнав, що міг помилятися і пояснив: "Я не антивакцинатор".

Щеплення проти коронавірусу доступне всім мешканцям США, що досягли 12 років.

Майже 62% американців отримали хоча б одну дозу. Однак наразі спостерігають сповільнення темпів вакцинації, особливо у південних штатах. Це частково пояснюють тим, що молодь не поспішає щеплюватися.

У США зареєстрували майже 39,4 млн випадків Covid-19 та понад 642 тис. смертей - це найвищі показники у світі.

54-річний Роган повідомив своїм 13,1 млн підписників в Instagram, що перервав шоу у Флориді, коли відчув "втому", "пригніченість" та головний біль.

Він додав, що одужує, але йому доведеться відкласти наступний виступ.

"Сердечна подяка сучасній медицині за те, що витягла мене з цього так швидко і легко", - сказав він в кінці свого допису.

Незрозуміло, чи був він вакцинований.

Джо Роган - стендапер і телеведучий, що став медіамагнатом, відомий своїм прямолінійним, а іноді й провокаційним стилем в ефірі.

Він брав інтерв'ю з такими відомими політиками, як Берні Сандерс, зірками, як Каньє Вест чи Майлі Сайрус, та курив марихуану з Ілоном Маском під час подкасту.

З 2020 року його подкаст JRE виходить ексклюзивно на сервісі Spotify, з яким Роган уклав договір на 100 мільйонів доларів.

У нього також мільйони підписників в Instagram та в Twitter.