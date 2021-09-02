Помер грецький композитор Мікіс Теодоракіс Це він створив сиртакі, який багато хто вважає народним танцем

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Знаменитий грецький композитор, автор мелодії до танцю сиртакі Мікіс Теодоракіс помер у віці 96 років.

Його знають як композитора класичної музики, а також пісень і танців у фольклорному стилі.

Світову популярність Теодоракісу принесла музика до фільму Михаліса Какоянніса "Грек Зорба" (1964 рік). Зокрема, саме він написав мелодію до танцю сиртакі, який багато хто помилково вважає народним грецьким танцем. Насправді його створили саме для стрічки на основі давнього грецького танцю воїнів - хасапіко.

Теодоракіс також став автором музики до ще кількох фільмів Какоянніса, а також інших режисерів. Серед іншого, і до фільму Сідні Люмета "Серпіко", де головну роль зіграв Аль Пачіно.

Мікіс Теодоракіс народився 29 липня 1925 року на острові Хіос.

Під час Другої світової брав участь у русі Спротиву. Після завершення світової у Греції почалася громадянська війна, у якій Теодоракіс співчував комуністичним повстанцям. Через це у 1947-49 його кілька разів заарештовували, певний час він перебував у концтаборі на острові Макронісос, де його піддавали тортурам.

У подальшому Теодоракіс також брав активну участь у політичному житті Греції.

У 1964-1967 роках він був депутатом парламенту від Єдиної лівої демократичної партії. А у 1967 після приходу до влади в Греції "чорних полковників", виконання музики Теодоракіса заборонили, а сам він п'ять місяців перебував за ґратами, а після - в засланні.

У 1969 його увзянили у концтаборі Оропос (під Афінами) і знову піддали тортурам. Тоді з вимогою звільнити композитора виступили багато діячів культури, і у 1970 році вій вийшов на волю.

Після звільнення він був змушений виїхати до Франції, а до Греції зміг повернутися лише у 1974, - після падіння хунти.

У 1980-х та на початку 1990-х його кілька разів обирали до парламенту, при цьому від дуже різних політичних сил, таких, як компартія та консервативна партія "Нова демократія", в уряді якої він був міністром без портфеля.

Мікіс Теодоракіс - автор багатьох симфоній, камерних творів, а також популярних пісень у народному стилі. Він втрив оперу "Квартал янголів", балети "Орфей та Евридіка", "Антигона", "Медея", "Лісістрата", "Після про мертвого брата", а також писав музику до драматичних спектаклів.