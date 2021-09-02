"Розкидана зима": перший сніг у жовтні, а потім - потепління

35 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Цей жовтень може бути холоднішим, ніж листопад і грудень. І вже у другій половині місяця може випасти перший сніг. Такий прогноз озвучила завідувачка відділом кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

"Жовтень в Україні почав мати процеси передзим'я: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді і грудні", - заявила метеоролог.

Вона попередила, що у другій половині місяця вже може бути сніг з дощем.

За її словами, якщо раніше перехід до зими в Україні був поступовим, із похолоданням восени, то нині пори року змістилися. Спостерігаються різки переходи до холоду, а також плюсові температури у листопаді та грудні.

Зима також "розкидана" по різних місяцях. Може початися тільки у січні, а може розтягтися від грудня до лютого.

Метеоролог каже, що прогнозувати погоду взимку стає все складніше.

Утім виглядає, що і тепла пора року не відстає із природними сюрпризами.

Автор фото, UNIAN

За підсумками літа у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заявили, що середня температура цього літа у столиці України була на 1,9ºС вища за кліматичну норму.

Це друге найспекотніше літо в Києві від 1881 року. Абсолютний рекорд - як у Києві, так і в Україні - все ще за 2010 роком.

Проте на початку літа всі називали його холодним. Наприклад, 1 червня температура під ранок опустилась до +7,4°С.

У червні був і найспекотніший день, коли 24 червня температура піднялась до +35,5°С.

Загалом, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, за літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість із яких були у червні.

Це літо також було й одним із найпосушливих.