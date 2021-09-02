Паралімпійські ігри: Україна виборола дев'ять медалей за день

1 година тому

Автор фото, Lintao Zhang Підпис до фото, Максим Крипак не лише отримав золото, але й перевершив власний світовий рекорд на дистанції у 100 м

У дев'ятий день змагань на Паралімпіаді в Токіо українська команда здобула три золоті, чотири срібні та дві бронзові медалі.

Золото знову виграв плавець Максим Крипак (100 м на спині, клас - S10). При цьому медаль він отримав, встановивши новий світовий рекорд. Він покращив своє ж досягнення на 0,05 секунди. Свого найближчого суперника Крипак випередив на 2 секунди. Для спортсмена це дев'ята золота медаль Паралімпіади і четверта, здобута у Токіо.

Золоті медалі також вибороли атлети Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F35) та Владислав Загребельний (легка атлетика, стрибки у довжину, клас - T37).

Срібло отримали:

Єлизавета Мерешко (плавання, 400 м в/c, клас - S6),

Віктор Дідух/Максим Ніколенко (настільний теніс, команда, клас - 8),

Антон Коль (плавання, 50 м на спині, клас - S1),

Оксана Ботурчук (легка атлетика, 100 м, клас - T12).

Бронзові медалі у Дениса Остапченка (плавання, 50 м в/c, клас - S3) та Олексія Денисюка (кульова стрільба, мікст, малокаліберний швидкострільний пістолет 25 м, клас - SH1).

У командному заліку українська збірна залишається на п'ятому місці, виборовши 84 медалі, з яких 20 - золоті, 39 - срібні та 25 - бронзові.

На першому місці - Китай, на другому - Британія.

Раніше українські олімпійці здобули 16 місце за загальною кількістю медалей на Олімпійських іграх у Токіо, але за основним командним заліком, на який найбільше впливають золоті медалі, Україна посіла 44 місце.