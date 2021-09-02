Травили газом, били та душили. Польські ЗМІ пишуть про смерть 25-річного українця в поліції

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

25-річний громадянин України з Немирова Вінницької області, який працював у Польщі на будівництві, загинув у Вроцлаві після затримання місцевою поліцією.

Інцидент стався ще 30 липня, але відомо про нього стало після публікації від 2 вересня у польському виданні Gazeta Wyborcza.

Українець повертався ввечері додому міським автобусом. Після зустрічі з друзями він був у стані алкогольного сп'яніння, у крові було близько 1,5 проміле алкоголю.

Водій автобуса, який помітив неадекватну поведінку чоловіка (той нібито бився головою у вікно автобуса), висадив українця на одній із зупинок, його забрала поліція у витверезник.

Відповідно до даних відеомоніторингу, пише видання, польські поліцейські після затримання застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, в результаті чого він помер.

Відеомоніторинг також не підтвердив заяв поліцейських про те, що хлопець начебто був дуже агресивним, чинив опір та кусався.

Газета звертає увагу, що у матеріалах справи немає даних з нагрудних камер поліцейських, які вимкнули після затримання українця, хоча до цього вони записували увесь день.

Журналісти пишуть про відео вже після перевезення українця до витверезника. На ньому видно, що затриманий скутий кайданками, а на обличчі у нього характерні сліди від застосування перцевого газу.

Gazeta Wyborcza звертає увагу, що упродовж години щодо хлопця застосовували надмірну фізичну силу: били поліцейськими кийками, кулаками і ногами, придушували шию ногами до підлоги, а пізніше до ліжка, куди його перенесли.

"Один з поліцейських притискає йому шию коліном, другий душить руками. Наступний обома руками притискає затриманого кийком", - йдеться в матеріалі.

Коли чоловік перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка у медзакладі намагалися надавати йому допомогу, а потім викликали швидку.

Як наголошує газета, родина хлопця переконує, що загиблий Дмитро не зловживав алкоголем і ніколи не був агресивним.

В серпні, за інформацією видання, його поховали в Україні.

Офіційно причина смерті досі не встановлена.

За даними видання, попередні висновки експертів вказують на те, що ймовірною причиною смерті стало насильницьке задушення.

Розслідування смерті українця веде районна прокуратура Свидниці. Його перенесли туди, щоб уникнути звинувачень в упередженості. Слідчі чекають результатів розтину, призначені додаткові аналізи.

Після інциденту на час розслідування чотирьох поліцейських, які фігурували у справі, відсторонили, повідомляє польське радіо RMF FM.

Стаж роботи відсторонених правоохоронців від 2 до 19 років.

Gazeta Wyborcza пише, що ще двох правоохоронців звільнили зі служби.