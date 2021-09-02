"Неперевершено": "Паралельні матері" Альмодовара відкрили кінофестиваль у Венеції

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Педро Альмодовар та Мілена Сміт (ліворуч) і Пенелопа Крус

І критики, і пересічні глядачі оцінили фільм, що цього року відкрив кінофестиваль у Венеції, - "Паралельні матері" Педро Альмодовара.

Стрічку привітали 9-хвилинними оваціями. Одну з головних ролей - двох жінок, які зустрічаються у лікарні якраз перед тим, як мають народити - грає Пенелопа Крус.

"Альмодовар привіз у Венецію трохи радості", - написала The Guardian.

"Це неперевершена грайлива історія про мати, яка боїться, що її немовля підмінили", - розповідає The Telegraph.

Автор фото, Sony Pictures Підпис до фото, У "Паральних матерях", крім Пенелопи Крус, є й "секретна зброя"

Кінокритик видання Роббі Колін зазначає, що сьомому спільному проєкті із іспанським режисером "Крус неймовірно гарна - фільм, фактично, весь її".

Але, додає він, у стрічки є й "секретна зброя" - це 24-річна виконавиця другої головної ролі Мілена Сміт, яка грає мати-підлітка, яка народжує поруч із героїнею Крус.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На червоній доріжці Пенелопа Крус була у чорному з білим

Видання Variety назвало "Паралельні матері" найкращим фільмом Альмодовара від часів "Все про мою матір", який вийшов у 1999, і отримав премії Оскар, BAFTA та "Золотий глобус".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кірстен Данст, Джейн Кемпіон та Бенедикт Камбербетч на відкритті фестивалю у Венеції

Фестиваль у Венеції - одна з найпрестижніших подій у світовому кінокалендарі. Про прем'єри цього фестивалю зазвичай говорять місяцями. Але "Паралельні матері" лише один із 21 фільму з програми фестивалю.

Серед інших - "Сила собаки", режисеркою якого є Джейн Кемпіон, а в головній ролі - Бенедикт Камбербетч; "Спенсер" із Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани; а також режисерський дебют Меггі Джеленгол із "Втрачена донька" із Олівією Колман та Джессі Баклі.

До конкурсної програми Венеційського фестивалю цього року потрапили і три українських фільми.

За головну нагороду фестивалю - "Золотого лева" - позмагається новий фільм Валентина Васяновича "Відблиск". Він увійшов до основної конкурсної програми.

Також цьогоріч у Венеції покажуть "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша.