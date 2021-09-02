"Неперевершено": "Паралельні матері" Альмодовара відкрили кінофестиваль у Венеції
І критики, і пересічні глядачі оцінили фільм, що цього року відкрив кінофестиваль у Венеції, - "Паралельні матері" Педро Альмодовара.
Стрічку привітали 9-хвилинними оваціями. Одну з головних ролей - двох жінок, які зустрічаються у лікарні якраз перед тим, як мають народити - грає Пенелопа Крус.
"Альмодовар привіз у Венецію трохи радості", - написала The Guardian.
"Це неперевершена грайлива історія про мати, яка боїться, що її немовля підмінили", - розповідає The Telegraph.
Кінокритик видання Роббі Колін зазначає, що сьомому спільному проєкті із іспанським режисером "Крус неймовірно гарна - фільм, фактично, весь її".
Але, додає він, у стрічки є й "секретна зброя" - це 24-річна виконавиця другої головної ролі Мілена Сміт, яка грає мати-підлітка, яка народжує поруч із героїнею Крус.
Видання Variety назвало "Паралельні матері" найкращим фільмом Альмодовара від часів "Все про мою матір", який вийшов у 1999, і отримав премії Оскар, BAFTA та "Золотий глобус".
Фестиваль у Венеції - одна з найпрестижніших подій у світовому кінокалендарі. Про прем'єри цього фестивалю зазвичай говорять місяцями. Але "Паралельні матері" лише один із 21 фільму з програми фестивалю.
Серед інших - "Сила собаки", режисеркою якого є Джейн Кемпіон, а в головній ролі - Бенедикт Камбербетч; "Спенсер" із Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани; а також режисерський дебют Меггі Джеленгол із "Втрачена донька" із Олівією Колман та Джессі Баклі.
До конкурсної програми Венеційського фестивалю цього року потрапили і три українських фільми.
За головну нагороду фестивалю - "Золотого лева" - позмагається новий фільм Валентина Васяновича "Відблиск". Він увійшов до основної конкурсної програми.
Також цьогоріч у Венеції покажуть "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша.
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