Що Зеленський везе від Байдена, економічна криза у Афганістані. Теленовини ВВС
У випуску 2 вересня:
- Багато хороших сигналів, але суперечливі результати. Підсумки візиту Зеленського до США.
- Афганістан на порозі економічного колапсу. Захід заморозив фінансову допомогу і доступ до активів, місцева валюта стрімко дешевшає.
- Вчителька, що замість нудних лекцій читала учням реп. Чому звільнили сільську викладачку із альтернативними поглядами.
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