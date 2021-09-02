Що Зеленський везе від Байдена, економічна криза у Афганістані. Теленовини ВВС

У випуску 2 вересня:

  • Багато хороших сигналів, але суперечливі результати. Підсумки візиту Зеленського до США.
  • Афганістан на порозі економічного колапсу. Захід заморозив фінансову допомогу і доступ до активів, місцева валюта стрімко дешевшає.
  • Вчителька, що замість нудних лекцій читала учням реп. Чому звільнили сільську викладачку із альтернативними поглядами.

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